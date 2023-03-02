Білі плями. Вчені запевняють, що "лицьова сліпота" зустрічається частіше, ніж ми думали

Дослідження показує, що кожен із нас, імовірно, знає когось, хто страждає від цієї недуги.

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"Лицьова сліпота" може звучати як щось не зовсім реальне, а скоріше виправдання того, чому хтось наполегливо не вітається з кимось уже кілька разів на тиждень. Однак насправді ця недуга дуже реальна, і тепер дослідники припускають, що вона зустрічається набагато частіше, ніж ми могли б припустити раніше, пише IFL Science.

За словами доцента психіатрії Гарвардської медичної школи в Бостоні Джозефа ДеГутіса, це явище відоміше як прозопагнозія та насправді є дуже виснажливим розладом для тих, хто з ним бореться. Відомо, що цей стан може бути набутим або вродженим.

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У першому випадку воно може розвинутися в результаті травми головного мозку в потиличній або скроневій частині. Статистика свідчить про те, що від надбаної "лицьової сліпоти" страждає одна з 30 000 осіб, і це тільки в США. Однак дещо складніше з вродженою формою прозологнозії.

Вроджене захворювання може бути викликане генетичними аномаліями або аномаліями розвитку, є довічним і, на жаль, не піддається лікуванню. Тепер дослідники вважають, що вроджена форма "лицьової сліпоти" насправді більш поширена, ніж передбачалося раніше, і зачіпає одного з 33 осіб. Простіше кажучи, кожен із нас, імовірно, знайомий із людиною, яка страждає від цього розладу.

ДеГутіс із командою провели нове дослідження, в якому взяли участь понад 3 тисячі осіб — усіх їх попросили заповнити анкету, а також вони взяли участь у двох об'єктивних тестах. У ході дослідження учасників запитали, чи стикаються вони з труднощами в розпізнаванні облич у повсякденному житті, а потім у тестах дослідники перевірили, наскільки складно реципієнтам розпізнавати нові обличчя та впізнавати вже відомі.

Результати дослідження свідчать, що трохи більше сотні реципієнтів в тій чи іншій мірі страждають від "лицьової сліпоти". Наприклад:

31 з 3241 страждають на сильну форму прозопагнозії;

72 з 3241 мають легшу форму.

Дослідники відзначають, що дані дослідження свідчать про те, що люди насправді частіше страждають від "лицьової сліпоти", ніж передбачалося раніше, — 1 із 33, а не 1 із 40, як вважалося раніше. ДеГутіс із колегами вважають, що це зумовлено тим, що критерії прозопагнозії сьогодні вкрай суворі, а тому вчені нехтують деяким відсотком людей, які також живуть із цим розладом, але, можливо, в легшій формі.

Водночас дослідники сподіваються, що результати їхньої роботи змусять наукову спільноту переглянути діагностування "лицьової сліпоти". У такому разі навіть люди з легкою формою розладу зможуть вчасно зробити низку кроків, щоб зменшити негативний уплив недуги на своє повсякденне життя, а також звернутися за допомогою до фахівців.

Крім того, дослідники вважають, що саме розуміння, що ви страждаєте від певного розладу, а не просто часом ігноруєте людей або не запам'ятовуєте їхні обличчя, можуть суттєво полегшити життя великій кількості людей. Адже розуміння того, що проблема є, дозволить вчасно взяти її під контроль.

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