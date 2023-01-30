Пам'ятати все. Вчені назвали напій, який майже вдвічі знижує ризик втрати пам'яті

Дослідження показують, що регулярне вживання певного соку здатне захистити мозок від втрати пам'яті.

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Людський мозок — складна конструкція, і вчені постійно шукають способи, щоб поліпшити його роботу. На цей раз дослідники зосередилися на вивченні продуктів, які здатні захистити нашу пам'ять із віком, пише PSY Blog.

Це дослідження тривало 20 років, а загалом у ньому взяли участь майже 28 тисяч чоловіків. Кожні чотири роки вчені проводили контрольні тести — реципієнтів розпитували про їхній раціон, а також перевіряли їхню пам'ять та розумові здібності.

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Під час контрольних тестів реципієнтам також пропонували відповісти на низку питань. Наприклад:

Чи з'явилося у вас більше проблем, ніж зазвичай, із запам'ятовуванням короткого списку (предметів, покупок)? Чи з'явилося у вас більше проблем, ніж зазвичай, під час згадки про групову розмову чи телепрограму?

Пізніше дослідники проаналізували отримані дані та звели їх докупи. Виявилося, що учасники дослідження, які з'їдали близько шести порцій фруктів та овочів на день, на 34% рідше зазнавали труднощів із мисленням із віком. Щобільше, вчені виявили, що велика кількість овочів та фруктів у раціоні в середньому віці пов'язана з поліпшенням когнітивного здоров'я чоловіків надалі. Причому ефект зберігався, навіть якщо згодом змінювалася дієта, і реципієнти споживали менше фруктів та овочів.

Цікавим виявився також той факт, що вчені виявили зв'язок між регулярним споживанням апельсинового соку та зниженням ризику розвитку проблем із пам'яттю з віком — у середньому на 47%.

Також дослідники вважають, що ягоди, помаранчеві та червоні овочі, а також листова зелень здатні захистити від втрати пам'яті у дорослому віці. За словами співавтора дослідження доктора Чанчжена Юаня, основною перевагою цього дослідження є його масштаб — вченим вдалося відстежувати велику групу чоловіків протягом двох десятків років, що дозволило отримати переконливі результати.

Вчені вважають, що результати їхнього дослідження є ще одним доказом того, що вибір дієти у молодшому віці відіграє важливу роль у здоров'ї нашого мозку. Втім, дослідники зазначають, що вони лише виявили зв'язок, проте не знайшли його причин.

Раніше Фокус писав про те, як працює наша пам'ять — вчені вважають, що мозок лінивіший, ніж нам здається.