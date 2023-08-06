Холоднее, суше и темнее. Ядерная война обернется для Земли большей катастрофой, чем считалось ранее

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" возродил нездоровый интерес общества к разрушительной силе ядерного оружия — какие последствия предсказывают ученые.

Премьера биографического фильма Кристофера Нолана о Джулиусе Роберете Оппенгеймере в июле 2023 года возродила интерес общественности к разрушительной силе ядерного оружия. В настоящее время в мире насчитывается около 12,5 тысячи ядерных боеголовок, каждая из которых представляет невероятную опасность, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что использование даже части из этих бомб привело бы к катастрофическим последствиям: во-первых, за этим последовали бы взрывные волны и пожары, почти мгновенно уничтожившие миллионы людей по всему миру; во-вторых, радиация вызвала бы раковые заболевания и генетические повреждения, которые повлияли бы на население Земли в течение нескольких поколений.

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Мир после ядерной войны

Последние 40 лет ученые используют компьютерное моделирование, чтобы выяснить, какой мир ждет нас, если ядерная война все же когда-нибудь наступит.

Например, в 1982 года, используя свои знания в области химии и моделирования климата, ученые-атмосферики Пол Крутцен и Джон Биркс написали короткую статью, где предположили, что ядерная война приведет к образованию массивного облака дыма, а это повлечет за собой ядерную зиму. Тогда исследователи утверждали, что этот сценарий неминуемо приведет к разрушению сельского хозяйства, а вместе с ним и цивилизации.

Год спустя американские и советские исследователи впервые подтвердили, что города и промышленные комплексы, пораженные ядерным оружием, в действительности будут производить гораздо больше дыма и пыли, чем сжигание эквивалентной площади леса. Кроме того, ученые отметили, что глобальный слой смога в конце концов блокирует солнечный свет, в результате чего привычная нам Земля станет значительно холоднее, суше и темнее.

Моделирование исследователей показывает, что сокращение солнечного света приведет к снижению глобальной температуры на 10 °C почти на десятилетие. Предполагается, что похолодание в сочетании с меньшим количеством солнечного света, необходимого для фотосинтеза растений, будут иметь катастрофические последствия для производства продуктов питания. В результате во всем мире, вероятно, наступит голод.

Сегодня ученые используют гораздо более сложные климатические одели, чем те, что были в 1980-х годах. Теперь исследователи считают, что мрачное будущее, описанное ученые 40 лет назад, на самом деле, может быть еще более мрачным.

Явная и реальная опасность

В недавней статье ученые-экологи во главе с Аланом Робоком из Университета Рутгерса в США утверждают, что теория ядерной зимы помогла положить конец распространению ядерного оружия во всем мире во время холодной войны. В 1986 году президент Рональд Рейган и генеральный секретарь Михаил Горбачев сделали, по сути, первые в истории шаги по сокращению ядерного оружия. Тогда они ссылались на предсказания последствий ядерной зимы для всего живого на планете.

Известно, что в разгар гонки вооружений, в середине 1980-х годов, насчитывалось более 65 тысяч единиц ядерного оружия. В результате сокращения ядерного арсенала количество единиц сократилось до чуть более 12 000, треть из которых находятся в боевой готовности.

Это уменьшило угрозу полномасштабной ядерной войны, но заставило исследователей задуматься, в действительности ли прогнозы 40-летней давности были верны. Сегодня ученые использовали новые и более сложные климатические модели для прогнозирования возможных климатических изменений, вызванных сжиганием ископаемого топлива.

Исследователи полагают, что обмен ядерными ударами между США и Россией приведет к тому, что океан чрезвычайно сильно остынет, а мир, по сути, погрузится в "малый ядерный ледниковый период", который продлится тысячи лет.

Отметим, что сегодня существует 9 ядерных государств:

США; Россия; Китай; Франция; Индия; Израиль; Северная Корея; Пакистан; Великобритания.

Модели исследователей предсказывают, что даже ограниченная война между Индией и Пакистаном может привести к гибели около 130 миллионов человек, а еще около 2,5 миллиарда будут лишены еды минимум на 2 года.

Невероятная угроза

Научное моделирование позволяет нам заглянуть в "ядерное будущее", не переживая его. Последние 40 лет ученые то и дело изучают, каким может быть ядерное будущее для планеты, что вероятно способствовало принятию в 2017 году договора ООН о запрещении ядерного оружия, которое было ратифицировано большинством, но, увы, не всеми девятью ядерными державами.

Отметим, что в том же году Международная кампания по ликвидации ядерного оружия была удостоена Нобелевской премии мира за работу по привлечению внимания к катастрофе, которая может произойти в результате его приминения.

По словам Робока, война в Украине вновь подняла на поверхность эти страхи. В результате ученым "еще важнее" изучить последствия применения ядерного оружия и обеспечить, чтобы о них были проинформированы как можно больше людей на планете. Кроме того, ученые отмечают, что им с коллегами стоит сосредоточиться на ликвидации этого оружия. По словам профессора наук о Земле в Калифорнийском университете Лондона, Марка Маслина, человечеству важно помнить, что ядерная угроза не исчезла, а применение боеголовок обречет большую часть жизни на Земле на тысячелетия "ядерного ледникового периода".

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как пройдет ядерная война между Россией и США: почти все погибнут.