Высасывает воду или лишает сил. Рекордная жара "косит" даже самые стойкие кактусы

Исследователи обнаружили, что растения, которые выживают в самых суровых климатических условиях, не могут справиться с рекордными температурами, обрушившимися на Землю.

Кактусы сагуаро — культовые "многорукие" зеленые столбы, которые стоят как колючие памятники стойкости жизни и выживают даже в самых суровых климатических условиях. Однако теперь ученые полагают, что они встретили "достойного соперника" и, вероятно, проигрывают ему, пишет Futurism.

Исследователи обнаружили, что многие из этих кактусов, населяющих Феникс (штат Аризона, США) беспомощно рушатся из-за экстремальных температур, с которыми им пришлось столкнуться в июле. Отметим, что ученые официально признали июль 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений.

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Местные владельцы кактусов и профессиональные садовники Феникса все чаще обнаруживают растения трагически высохшими или полностью мертвыми. По словам местного ландшафтного дизайнера Софии Бут, в последнее время поступает все больше сообщений о том, что кактусы сильно желтеют, падают или от них отваливаются части. При этом двадцатилетние деревья теряют все свои листья или становятся сухими и коричневыми.

Отметим, что некоторые кактусы сагуаро уверенно стояли в течение нескольких десятилетий, тогда как самые старые из них жили более века — теперь же эти гиганты столкнулись с беспрецедентно враждебным климатом, который попросту стирает их с лица Земли.

Исследователи отмечают, что июль стал самым жарким за всю историю наблюдений. При этом Феникс, муниципалитет посреди пустыни Сонора, пережил самый жаркий месяц в своей истории со средней температурой в 39,9ºC.

По словам сотрудников Ботанического сада пустыни, только за последнюю неделю здесь пострадали три невинных кактуса. В общей сложности здесь обитает около 1000 кактусов, многим из которых десятки лет. Исследователи полагают, что лето за летом эти гигантские кактусы страдали от рекордной жары и теперь, похоже, они попросту сдаются.

По словам главного научного сотрудника Ботанического сада пустыни Кимберли МакКью, с 2020 года они с коллегами наблюдают повышенную смертность среди популяции сагуаро в сравнении с показателями до 2020 года. Ученые считают, что некоторые из кактусов пострадали еще в 2020 году и теперь у них попросту недостаточно ресурсов, чтобы пережить эту жару.

Едва ли ученые смогут обратить глобальное потепление в рекордно короткие сроки вспять, впрочем, некоторое временное спасение все же появилось на горизонте. Исследователи полагают, что муссон, приносящий проливные дожди, может стать тем самым необходимым стимулом для измученных жаждой кактусов.

Однако даже в этом случае угроза сохранится — дело в том, что слишком большое количество обильных дождей может навредить растениям. Например, в прошлом году почитаемый 200-летний кактус сагуаро стал жертвой сырой погоды, рухнув на части посреди сезона дождей. Ученые полагают, что полагают, что этим летом кактусам придется пережить еще один резкий скачок температуры, который может быть крайне опасным для них.

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