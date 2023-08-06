Размером с обеденную тарелку и с клыками 2,5 см: назван самый большой паук в мире

Исследователи отмечают, что в некоторых уголках Земли действительно можно встретить гигантских пауков до 30 сантиметров в диаметре.

В течение всей истории человеческое воображение захватывали самые разнообразные рассказы о гигантских пауках: от полуженщины-полупаука из греческой мифологии и до паука размером с обезьяну, который обитает в конголезских тропических лесах, пишет Live Science.

Но действительно ли на нашей планете существуют такие огромные пауки? Исследователи отмечают, что науке неизвестны столь огромные, как эти вымышленные персонажи, однако реальный мир все же полон гигантских пауков. Например, большие пауки-охотники (Heteropoda maxima), которые считаются самыми большими пауками в мире по размаху ног — в диаметре представители этого вида достигают 30 сантиметров.

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По словам лектора по дикой природе, арахнолога и вице-председателя Британского общества тарантулов, другой вид пауков может быть настолько большим, что фактически приближается по размерам к щенкам. Если речь идет о самых крупны тарантулах, то это вид под названием Theraphosa blondi, также известный как паук птицеед-голиаф.

Хейл отмечает, что большинство пауков можно условно разделить на две группы:

аранеоморфы (настоящие пауки) — около 90% всех известных видов;

мигаломорфы, например, тарантулы.

Вторая группа считается более примитивной — то есть, с древних времен представители этих видов эволюционировали меньше, а потому сохранили определенные черты, которые настоящие пауки с тех пор потеряли. Например, клыки, направленные вниз, и большой размер.

Одними из самых гигантских пауков на Земли также считаются западноафриканские пауки-бегуны-геркулесы (Hysterocrates hercules) — ноги представителей этого вида способны вытягиваться на 20 сантиметров. Рядом с ними находятся тарантулы Poecilotheria rajaei, которые также могут достигать 20 сантиметров в диаметре и обитают на Шри-Ланке. Еще более крупными считаются лососевые розовые птицееды (Lasiodora parahybana), чьи ноги могут растягиваться до 28 сантиметров.

Впрочем, исследователи отмечают, что ни один из выше описанных видов не сравнится с птицеедами-голиафами, которые обитают в густых тропических лесах на севере Южной Америки. Эти пауки в действительности обладают более короткими ногами, однако при весе 175 грамм и размере тела 13 сантиметров они вдвое тяжелее своих лососево-розовых родственников, что делает и самыми большими пауками в мире по массе.

По словам Хейла, несмотря на название, эти пауки едва ли охотятся на птиц — основу их рациона составляют сверчки, ящерицы и лягушки. Однако птицееды почти полностью слепы, а потому используют тонкие щетинки на ногах и животе, чтобы ощущать легкие вибрации, направляющие их к еде. В результате они в действительности могут наброситься на уязвимых птиц или мышей во время ночной охоты, но едва ли это будет специально.

Во время охоты пауки используют свои острые клыки длиной до 2,5 сантиметров, с помощью которых впрыскивают яд в жертву, а затем и пищеварительные соки, разжижающие ткани добычи, чтобы пауки могли ее проглотить.

Хейл отмечает, что птицееды, вероятнее, убегут от человека, чем станут на него нападать. Едва ли укус птицееда будет приятным для человека — некоторые сравнивают его с укусом осы, однако он все же не будет смертельным, так как их яд попросту недостаточно силен.

Однако представители этого вида обладают секретным оружием в виде крючкообразных щетинок, которые они выпускают, потирая задние лапы о живот. Оказавшись в воздухе, эти "волоски" могут застрять в коже и глазах и вызвать достаточно раздражения, чтобы заставить хищника ретироваться. Отметим, что изначально тарантулы, предчувствующие опасность, потирают друг о друга передние лапы и издают пронзительный шипящий звук, который призван отпугнуть незваных гостей. Если этого недостаточно, они пускают в ход свое секретное оружие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.