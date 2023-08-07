Странный метод, но все ради науки: зачем геологи и палеонтологи лижут камни

Оказывается, геологи и палеонтологи могут многое узнать, облизывая камни, хотя это и кажется странным.

Если когда-то вы увидите ученого, который облизывает камень, не переживайте, этот человек не проголодался, таким образом проводится научное исследование, пишет IFLScience.

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Для геолога и палеонтолога Рэндалла Ирмиса из Музея естественной истории штата Юта, США говорят, что нет ничего необычного в том, что некоторые ученые облизывают камни. Хотя это и кажется странным обычному человеку, на самом деле таким образом можно получить много ценной информации о горных породах, а также об окаменелых костях динозавров.

Лижут ли ученые камни?

"Ну, я не могу говорить за всех ученых, но я и палеонтолог, и геолог, и есть пара причин, по которым мы можем лизать камни или прикасаться к ним языком. Это один из способов выяснить, является ли этот камень окаменевшей костью, или нет", — говорит Ирмис.

Оказывается, если это окаменелая кость древнего животного, то она прилипнет к языку, в то время как большинство камней, окаменелое дерево и тому подобные окаменелости не прилипают языку.

Оказывается, геологи и палеонтологи могут многое узнать, облизывая камни, хотя это и кажется странным Фото: IFLScience

Дело в структуре или во вкусе?

"Если говорить об окаменелых костях, то как я уже сказал, здесь все просто: либо она прилипает к языку, либо нет. Но геологи могут "пробовать на вкус" камни для того, чтобы узнать размер зерен, из которых состоят осадочные породы", — говорит Ирмис.

Оказывается, для того, чтобы хорошо определить состоит ли камень из ила или глины, нужно взять камень и растереть между зубами. Если он однородный — это глина. Если он немного песчаный, значит, в нем есть ил.

Бывают ли неприятные сюрпризы?

"К счастью, неприятные сюрпризы случаются не так часто. Иногда ищешь древнюю окаменелость, но оказывается, что это кость современной коровы. К счастью, она не имеет противного вкуса. Но иногда мы шутим друг над другом, когда даем коллегам попробовать окаменелые фекалии, чтобы те определили кость это или нет. Здесь нет ничего плохого, все рано этим отходам жизнедеятельности животных миллионы лет", — говорит Ирмис.

По словам Ирмиса, он и его коллеги уже давно привыкли пробовать на вкус древние окаменелости, хотя со стороны это может показаться очень странным, когда человек "ест" камень.

"Бывают и неприятные ситуации. Некоторые виды известняка на самом деле имеют запах гнили. Геологи разбивают известняк, затем нюхают его, когда у него появляется зловонный запах. Я полагаю, что это связано с органическим веществом, сохранившимся в известняке, но я не уверен на 100%", — говорит Ирмис.

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