Не для полетов в космосе. NASA показало свой новый футуристический самолет: в чем его особенность (видео)

На новом видеоролике можно увидеть, что новый "тихий" сверхзвуковой самолет уже кажется готов к своему первому полету.

Компания Lockheed Martin показала свою новую разработку, которая создана специально для NASA. Это сверхзвуковой самолет X-59 и он предназначен для того, чтобы продемонстрировать, что такие реактивные самолеты могут быть "тихими", пишет Space.

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Экспериментальный сверхзвуковой самолет имеет футуристический дизайн и напоминает по своему внешнему виду транспортное средство из какого-то фантастического фильма. Но на самом деле X-59 является экспериментальным самолетом, который вскоре должен совершить свой первый полет для демонстрации новой технологии.

Это сверхзвуковой самолет X-59 и он предназначен для того, чтобы продемонстрировать, что такие реактивные самолеты могут быть "тихими" Фото: NASA

Современные сверхзвуковые самолеты при преодолении скорости звука создают очень сильный грохот. Но новый самолет должен в этом случае создавать звук, который будет похож на тот, который появляется при закрывании дверей автомобиля.

Компания Lockheed Martin выпустила новый видеоролик, на котором видно, как X-59 вывели из ангара и его можно рассмотреть с разных сторон. Кажется, что этот самолет уже готов к своему первому полету, хотя, по слова разработчиков, до сих пор ведутся тестовые работы.

Общая длина самолета составляет 30 метров, но только его длинная заостренная носовая часть имеет длину 11,5 метров. Из-за этого, а также из-за того, что в кабине пилота нет обращенного вперед ветрового стекла, он не сможет хорошо видеть, что находится у него впереди. Поэтому X-59 оснастили новейшей системой внешнего обзора, которая состоит из внешних камер и дисплея в кабине пилота. Система будет обрабатывать все полученные изображения и будет создавать дополненную реальность для пилота, чтобы он мог ориентироваться в пространстве.

Общая длина самолета составляет 30 метров, но только его длинная заостренная носовая часть имеет длину 11,5 метров Фото: NASA

Что касается других характеристик нового футуристического самолета, то его ширина вместе с крыльями составляет 9 метров и на высоте в примерно 17 км Х-59 сможет набрать скорость 1480 км/час. При этом скорость звука составляет 1224 км/час.

X-59 оснастили новейшей системой внешнего обзора, которая состоит из внешних камер и дисплея в кабине пилота Фото: NASA

Специалисты из NASA и Lockheed Martin проводят последние наземные испытания перед тем как отправить новый "тихий" сверхзвуковой самолет в свой первый полет. Сейчас подобные полеты сверхзвуковых самолетов на территорию США запрещены из-за слишком громких звуков, которые они издают при преодолении звукового барьера. Если же испытание будет успешным, то NASA планирует получить разрешение регулирующих органов на использование подобных самолетов для коммерческих пассажирских и грузовых рейсов. В NASA хотят в будущем вместе с подрядчиками создать такой авиалайнер, который мог бы в несколько раз сократить время перелетов внутри США.

Фокус уже писал о том, что NASA получило сигнал из-за пределов Солнечной системы и установило контакт с межзвездным аппаратом "Вояджер-2". С ним некоторое время не было связи, что вызвало серьезное беспокойство ученых.

Также Фокус писал о том, что в исследовании Луны ученым помог математический трюк 800-летней давности. На самом деле Луна не является идеальной сферой, а потому для улучшения ориентации астронавтов на ее поверхности нужны новые методы.