Сигнал из глубокого космоса: NASA установило контакт с межзвездным аппаратом

Специалистам из NASA удалось наконец-то наладить связь с космическим аппаратом "Вояджер-2", который находится на расстоянии в почти 20 млрд км от Земли.

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Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA предприняли еще одну попытку наладить связь с аппаратом, который был запущен в космос еще в 1977 году и сейчас находится за пределами Солнечной системы. И им это удалось после двухнедельного затишья, когда еще 21 июля NASA не смогло связаться с "Вояджером-2", пишет New Atlas.

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Еще 21 июля в результате ошибочной команды, посланной с Земли, у аппарата "Вояджер-2", который находится на расстоянии в 19,9 млрд км от Земли, произошло небольшое смещение его антенны, с помощью которой поддерживалась связь с NASA. В результате, по предварительным оценкам ученых, восстановить связь с зондом можно было не раньше 15 октября этого года.

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA надеялись на то, что "Вояджер-2" продолжит свой полет без команд с Земли, пока его бортовой компьютер все же повернет в октябре антенну в нужно направление. Но ждать более 2 месяцев в надежде на то, что с аппаратом ничего не случится – это слишком долгий срок, решили в NASA. Поэтому ученые решили действовать более активно.

1 августа, как уже писал Фокус, с помощью Сети дальней космической связи NASA ученые поймали долгожданный сигнал от космического уже межзвездного аппарата, а это значило, что он по крайней мере функционирует нормально. Но это был очень слабый сигнал.

Поскольку 20-ваттный радиосигнал от "Вояджера-2" в 1000 раз слабее, чем у обычного FM-передатчика, и его все же уловила сеть космической связи, ученые решили послать гораздо мощный сигнал аппарату.

Сигнал от межзвездного зонда был получен, о чем 4 августа сообщили ученые из NASA Фото: space.com

Для этого потребовалось проделать некоторые действия, чтобы как заявили в NASA, "межзвездный крик" достиг своей цели. Но была еще одна проблема. Для того чтобы убедиться в том, что усиленный сигнал получен аппаратом нужно было ждать целых 37 часов. Дело в том, что к "Вояджеру-2" сигнал будет добираться 18,5 часов и столько же времени нужно, чтобы получить ответ. По прошествии этих очень тяжелых для ученых 37 часов сигнал от межзвездного зонда был получен, о чем 4 августа сообщили ученые из NASA.

Космический аппарат "Вояджер-2" теперь снова передает научные и телеметрические данные на Землю, как он это делала и раньше. По словам ученых, зонд не отклонился от своей траектории полета, все приборы работают нормально, и он летит дальше в межзвездном пространстве, чтобы больше никогда не вернутся домой.

Фокус уже писал о том, что "Вояджер-2" и его "брат-близнец" "Вояджер-1" уже давно отправляют сигналы в космос в надежде связаться с внеземными цивилизациями. Ученые рассказали, когда можно ожидать потенциального ответа от инопланетян, если они конечно, существуют.

Несмотря на то, что "Вояджер-2" улетел с Земли 45 лет назад, все же недавно в NASA решили продлить его научную миссию, ведь приборы аппарата смогут работать нормально еще несколько лет, как уже писал Фокус.

Что касается потенциальных инопланетян, то Фокус уже писал о том один из известных ученых недавно заявил о том, что уже в конце августа или в начале сентября станет известно, существуют ли внеземные цивилизации или нет. Это могут показать результаты исследования, как считается обломков внеземного космического зонда.