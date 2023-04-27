NASA продлило миссию 45-летнего космического аппарата "Вояджер-2": что известно

Научные приборы "Вояджера-2" смогут проработать на несколько лет дольше, чем предполагалось. Таким образом аппарат сделает еще больше научных открытий.

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Космический аппарат "Вояджер-2" постепенно теряет мощность своих батарей, но ученые из NASA смогли настроить его работу так, что теперь его миссия продлится в рабочем состоянии еще до 2026 года, пишет Gizmodo.

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Аппарат "Вояджер-2" уже 45 лет находится в космосе. В 2018 году он покинул пределы Солнечной системы и отправился в межзвездное пространство. Сначала планировалось, что его миссия продлится всего 4 года, и он исследует Сатурн и Юпитер. Но "Вояджер-2" полетел дальше и стал единственным космическим зондом, который подлетел к Урану и Нептуну. Сейчас же он находится на расстоянии в 20 млрд км от Земли и собирает данные о гелиосфере, оболочке, окружающей Солнечную систему. Также он изучает межзвездное пространство с помощью своих пяти научных приборов.

Поскольку мощность его батарей постепенно уменьшается, ученые думали отключить один из приборов, но теперь в этом нет необходимости и все приборы аппарата смогут работать еще как минимум до 2026 года.

Аппарат "Вояджер-2" получает энергию от радиоизотопного термоэлектрического генератора, который превращает тепло от распада плутония в электричество. Но с течением времени количество полученной энергии уменьшается. Чтобы не отключать научные приборы аппарата ученые из NASA решили отключить обогреватели и другие системы, которые не нужны для поддержания полета.

По словам ученых, чем дальше улетает "Вояджер-2", тем больше ценной информации он собирает, поэтому в NASA заинтересованы в продолжении его работы. Теперь, в результате того, что инженеры отключили питание некоторых систем, аппарат использует небольшое количество резервного питания, предназначенного для работы системы безопасности, которая защищает зонд от потенциально опасных скачков напряжения.

Аппарат "Вояджер-2" уже 45 лет находится в космосе. В 2018 году году он покинул пределы Солнечной системы и отправился в межзвездное пространство Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, хотя теперь нельзя будет контролировать напряжение, все же все электрические системы аппарата "Вояджер-2" работают относительно стабильно. То есть большой потребности в системе безопасности нет. В любом случае риск скачков напряжения существует, но он минимален и инженеры будут внимательно следить за работой все систем аппарата. Хотя сделать это не так и просто, учитывая тот факт, что сигнал к "Вояджеру-2" идет с Земли целых 22 часа. А чтобы узнать "реакцию" аппарата, нужно ждать еще столько же времени.

Если все пройдет так, как запланировали ученые, то они смогут использовать данный метод перенаправления потоков энергии для того, чтобы продлить миссию и аппарата "Вояджер-1". Он, напоминаем, покинул Солнечную систему в 2012 году. Но этот аппарат потребляет меньше энергии так как у него уже давно вышел из строя один из научных приборов.

По словам представителей NASA, они наблюдали за работой аппарата "Вояджер-2" в течение нескольких недель и кажется все идет по плану.

О том, какими достижениями может похвалиться космический аппарат "Вояджер-2", который с огромной скоростью продолжает свой полет в межзвездном пространстве, Фокус уже писал.

Также Фокус писал и о других космических аппаратах, которые находятся дальше всего в космосе.

Что касается недавних астрономических достижений, то, как уже писал Фокус, ученые сделали первый в истории прямой снимок черной дыры, выбрасывающей мощную струю.