Ученые сделали первый в истории прямой снимок черной дыры, выбрасывающей мощную струю (фото)

Эту релятивистскую струю выпускает сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87.

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Международная группа астрономов впервые получила прямое изображение выброса релятивистской струи в окружающий космос из сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Эта черная дыра была первой, снимок которой 4 года назад получили ученые, пишет The Guardian.

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В галактике М87, расположенной на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли, находится сверхмассивная черная дыра, масса которой превышает массу Солнца в 6,5 млрд раз. Еще в 2019 году ученые представили первый в истории прямой снимок этой черной дыры. Теперь же им удалось впервые сделать прямое изображение релятивистской струи, вылетающей из этого космического монстра. То есть астрономы первый раз смогли получить одновременно снимок и самой черной дыры, и огромного очень быстрого потока плазмы, вылетающего с края ее горизонта событий. Новую фотографию ученые получили с помощью данных нескольких наземных радиотелескопов.

Международная группа астрономов впервые получила прямое изображение выброса релятивистской струи в окружающий космос из сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 Фото: The Guardian

В центре почти всех галактик находятся черные дыры и они постоянно поглощают все окружающее их вещество, которое кружится над их горизонтом событий. Это область, преодолев которую уже ничто, даже свет, не может покинуть черную дыру. Когда происходит процесс "питания" черной дыры, многие из них выпускают релятивистские струи в космос. Это огромные потоки плазмы, имеющие огромную яркость, почти световую скорость и их размер достигает тысяч световых лет. Но как именно сверхмассивные черные дыры выбрасывают эти потоки плазмы до конца не изучено.

По словам Ру-Сен Лу из Шанхайской астрономической обсерватории, Китай, сейчас известно, что эти струи выходят из региона, окружающего черную дыру, но что именно стоит за этим процессом пока точно не понятно.

Ученые считают, что релятивистские струи появляются благодаря вращению черной дыры, но точное место их появления неизвестно. Согласно существующим теориям, эти струи выходят либо из региона, который находится близко к горизонту событий черной дыры, или же из региона, который находится сразу за горизонтом событий, где само пространство-время вращается вместе с черной дырой.

Ученые считают, что релятивистские струи появляются благодаря вращению черной дыры, но точное место их появления неизвестно Фото: space.com

На новом снимке видно, что основание струи соединяется с веществом, вращающимся в ее аккреционном диске (это диск, где накапливается вся притянутая черной дырой материя) вокруг черной дыры, но точное происхождение струи пока не известно. По словам ученых, они получили первое прямое изображение, с помощью которого теперь можно определить откуда именно исходит мощная релятивистская струя.

Также на новом снимке черной дыры в галактике М87 показана так называемая тень черной дыры. Когда этот объект притягивает к себе окружающее вещество, то оно начинает не просто вращаться вокруг, а нагревается и светится. Таким образом вокруг черной дыры виден яркий оранжево-красный круг, а в центре находится темная область – это и есть тень черной дыры. Собственно, первое в истории изображение черной дыры выглядело именно так.

Первый в истории снимок черной дыры - она находится в центре галактики М87. Снимок был представлен еще в 2019 году Фото: ESO

Новая фотография, полученный астрономами отличается от изображения четырехлетней давности. Оказалось, что кольцо из вещества окружающего черную дыру на 50% больше и ученые сделали вывод, что этот объект поглощает вещество намного быстрее, чем считали астрономы раньше. Теперь ученые хотят выяснить, как именно черные дыры запускают в космос свои струи из плазмы и это новое изображение поможет разгадать эту загадку.

Фокус уже писал, что ученые смогли улучшить снимок черной дыры, которая находится в центре галактики М87, что дало возможность получить новые данные.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый класс черных дыр, которых до этого еще никогда не обнаруживали в космосе.

Напоминаем, что ученые смогли разгадать парадокс черных дыры Стивена Хокинга, как уже писал Фокус.