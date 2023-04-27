Вчені зробили перший в історії прямий знімок чорної діри, що викидає потужний струмінь (фото)

Цей релятивістський струмінь випускає надмасивна чорна діра в центрі галактики М87.

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Міжнародна група астрономів уперше отримала пряме зображення викиду релятивістського струменя в навколишній космос із надмасивної чорної діри у центрі галактики М87. Ця чорна діра була першою, знімок якої чотири роки тому отримали вчені, пише The Guardian.

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У галактиці М87, розташованої на відстані 55 млн світлових років від Землі, знаходиться надмасивна чорна діра, маса якої перевищує масу Сонця в 6,5 млрд разів. Ще у 2019 році вчені представили перший в історії прямий знімок цієї чорної діри. Тепер їм вдалося вперше зробити пряме зображення релятивістського струменя, що вилітає з цього космічного монстра. Тобто астрономи вперше змогли отримати одночасно знімок і самої чорної діри, і величезного швидкого потоку плазми, що вилітає з краю її горизонту подій. Нову фотографію вчені отримали за допомогою даних кількох наземних радіотелескопів.

Міжнародна група астрономів вперше отримала пряме зображення викиду релятивістського струменя в навколишній космос із надмасивної чорної діри у центрі галактики М87 Фото: The Guardian

У центрі багатьох галактик знаходяться чорні діри і вони постійно поглинають всю речовину, що їх оточує, яка кружляє над їхнім горизонтом подій. Це область, подолавши яку вже ніщо, навіть світло, не може залишити чорну діру. Коли відбувається процес "живлення" чорної діри, багато хто з них випускає релятивістські струмені в космос. Це величезні потоки плазми, що мають величезну яскравість, майже світлову швидкість та їх розмір сягає тисяч світлових років. Але як саме надмасивні темні діри викидають ці потоки плазми до кінця не вивчено.

За словами Ру-Сен Лу із Шанхайської астрономічної обсерваторії, Китай, зараз відомо, що ці струмені виходять із регіону, що оточує чорну діру, але що саме стоїть за цим процесом поки що точно не зрозуміло.

Вчені вважають, що релятивістські струмені з'являються завдяки обертанню чорної діри, але точне місце їхньої появи невідоме. Згідно з існуючими теоріями, ці струмені виходять або з регіону, що знаходиться близько до горизонту подій чорної діри, або ж з регіону, який знаходиться відразу за горизонтом подій, де сам простір-час обертається разом із чорною дірою.

Вчені вважають, що релятивістські струмені з'являються завдяки обертанню чорної діри, але точне місце їх появи невідоме Фото: space.com

На новому знімку видно, що основа струменя з'єднується з речовиною, що обертається в її акреційному диску (це диск, де накопичується вся притягнута чорною дірою матерія) навколо чорної діри, але точне походження струменя поки що не відомо. За словами вчених, вони отримали перше пряме зображення, за допомогою якого тепер можна визначити, звідки саме виходить потужний релятивістський струмінь.

Також на новому знімку чорної діри в галактиці М87 показано так звану тінь чорної діри. Коли цей об'єкт притягує до себе навколишню речовину, вона починає не просто обертатися навколо, а нагрівається і світиться. Таким чином, навколо чорної діри видно яскраве оранжево-червоне коло, а в центрі знаходиться темна область – це і є тінь чорної діри. Власне, перше в історії зображення чорної діри виглядало саме так.

Перший в історії знімок чорної дірки – вона знаходиться у центрі галактики М87. Знімок був представлений ще у 2019 році Фото: ESO

Нова фотографія, отримана астрономами, відрізняється від зображення чотирирічної давності. Виявилося, що кільце з речовини навколо чорної діри на 50% більше і вчені зробили висновок, що цей об'єкт поглинає речовину набагато швидше, ніж вважали астрономи раніше. Тепер вчені хочуть з'ясувати, як саме чорні діри запускають у космос свої струмені з плазми, і це нове зображення допоможе розгадати цю загадку.

Фокус вже писав, що вчені змогли покращити знімок чорної діри, що знаходиться в центрі галактики М87, що дало змогу отримати нові дані.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили новий клас чорних дір, яких раніше ще ніколи не виявляли в космосі.

Нагадуємо, що вчені змогли розгадати парадокс чорних діри Стівена Хокінга, як уже писав Фокус.