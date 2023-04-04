Майже поряд із Землею. Знайдено новий тип чорної діри, який раніше ніколи не знаходили

Астрономи виявили дві найближчі до Землі чорні діри, які належать до дуже рідкісного класу цих космічних об'єктів.

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Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа Gaia, а також наземних телескопів виявила дві нові чорні діри, що знаходяться дуже близько до нашої планети. Ці чорні діри, що отримали назву Gaia BH1 і Gaia BH2, на думку вчених, є раніше невідомим типом дуже масивних космічних об'єктів, пише Live Science.

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В результаті нового спостереження за космосом вчені виявили найближчі до Землі незвичайні чорні діри, що є представниками типу раніше невідомих подібних об'єктів. Чорна діра під назвою Gaia BH1 знаходиться на відстані 1560 світлових років від нас, а це майже в 3 рази ближче, ніж володар попереднього такого рекорду. А чорна діра під назвою Gaia BH2 розташована на відстані 3800 світлових років від Землі. Обидві чорні діри знаходяться в нашій галактиці і мають масу, яка приблизно в 9-10 разів більша за масу Сонця.

Виявилося, що незважаючи на таку близьку відстань до нашої планети, ці чорні діри не вдавалося виявити через те, що вони були неактивними або "сплячими". Справа в тому, що чорні діри можна виявити завдяки випромінюванню, яке походить від поглинання чорною діркою навколишнього речовини. Але ці чорні діри вже нічого не поглинають, кажуть вчені.

Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа Gaia, а також наземних телескопів виявила дві нові чорні діри, що знаходяться дуже близько до нашої планети. Ці чорні діри, що отримали назву Gaia BH1 і Gaia BH2, на думку вчених, є раніше невідомим типом дуже масивних космічних об'єктів. Фото: NASA

Виявити ці незвичайні чорні діри астрономи змогли за допомогою руху схожих на Сонце зірок, що обертаються навколо Gaia BH1 та Gaia BH2. Щось впливало на рух цих зірок своєю величезною гравітацією та обчислення показали, що за цим впливом стоять саме величезні чорні діри.

В результаті подальших досліджень вчені з'ясували, наскільки ці об'єкти є унікальними, крім того, що вони є дуже близькими до нас. На відміну від інших подібних систем, де чорна діра має зірку-компаньйона і вони розташовані дуже близько одна до одної, дані чорні діри належать до нової категорії подібних об'єктів, яких астрономи раніше не бачили.

Вчені з'ясували, що відстань між чорними дірами та їхніми зірками-компаньйонами набагато більша, ніж зазвичай і схоже, що ці "сплячі" об'єкти сформувалися не так, як відомі вченим системи чорна діра-зірка. Вчені сподіваються виявити більше подібних об'єктів, які зможуть розкрити таємницю їх формування.

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