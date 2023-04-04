Почти рядом с Землей. Найден новый тип черной дыры, который раньше никогда не находили

Астрономы обнаружили две самые близкие к Земле черные дыры, которые принадлежат к очень редкому классу этих космических объектов.

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Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Gaia, а также наземных телескопов, обнаружила две новые черные дыры, которые находятся очень близко к нашей планете. Эти черные дыры, получившие название Gaia BH1 и Gaia BH2, по мнению ученых, представляют собой ранее неизвестный тип очень массивных космических объектов, пишет Live Science.

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В результате нового наблюдения за космосом ученые обнаружили самые близкие к Земле необычные черные дыры, которые являются представителями типа ранее неизвестных подобных объектов. Черная дыра под названием Gaia BH1 находится на расстоянии в 1560 световых лет от нас, а это почти в 3 раза ближе, чем обладатель предыдущего такого рекорда. А черная дыра под названием Gaia BH2 расположена на расстоянии в 3800 световых лет от Земли. Обе черные дыры находятся в нашей галактике и имеют массу, которая примерно в 9-10 раз больше массы Солнца.

Оказалось, что несмотря на столь близкое расположение к нашей планете, эти черные дыры не удавалось обнаружить из-за того, что они были неактивными или "спящими". Дело в том, что черные дыры можно обнаружить благодаря излучению, которое исходит в результате поглощения черной дырой окружающего вещества. Но эти черные дыры уже ничего не поглощают, говорят ученые.

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Gaia, а также наземных телескопов, обнаружила две новые черные дыры, которые находятся очень близко к нашей планете. Эти черные дыры, получившие название Gaia BH1 и Gaia BH2, по мнению ученых, представляют собой ранее неизвестный тип очень массивных космических объектов Фото: NASA

Обнаружить эти необычные черные дыры астрономы смогли с помощью движения похожих на Солнце звезд, которые вращаются вокруг Gaia BH1 и Gaia BH2. Что-то влияло на движение этих звезд своей огромной гравитацией и вычисления показали, что за этим влиянием стоят именно огромные черные дыры.

В результате дальнейших исследований ученые выяснили, насколько эти объекты являются уникальными, кроме того, что они являются очень близкими к нам. В отличие от других подобных систем, где черная дыра имеет звезду-компаньона и они расположены очень близко друг к другу, данные черные дыры новую категорию подобных объектов, которых астрономы раньше не видели.

Ученые выяснили, что расстояние между черными дырами и их звездами-компаньонами намного больше, чем обычно и похоже, что эти "спящие" объекты сформировались не так, как известные ученым системы черная дыра-звезда. Ученые надеются теперь обнаружить больше подобных объектов, которые смогут раскрыть тайну их формирования.

Фокус уже писал о том, что быстрые радиовсплески помогли раскрыть еще один секрет Млечного Пути. Иногда не нужно знать причину возникновения быстрых радиовсплесков, чтобы они оказались очень полезными для решения важных вопросов астрономии.

Также Фокус писал о том, что "лишние" измерения во Вселенной объяснили то, что не смогла теория относительности. Новое исследование предполагает, что если добавить дополнительные более высокие измерения, то это может решить сложные проблемы в космологии и теоретической физике.