NASA продовжило місію 45-річного космічного апарату "Вояджер-2": що відомо

Наукові прилади "Вояджера-2" зможуть працювати на кілька років довше, ніж передбачалося. Таким чином апарат зробить ще більше наукових відкриттів.

Related video

Космічний апарат "Вояджер-2" поступово втрачає потужність своїх батарей, але вчені з NASA змогли налаштувати його роботу так, що тепер його місія продовжиться у робочому стані ще до 2026 року, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Апарат "Вояджер-2" вже 45 років перебуває у космосі. У 2018 році він залишив межі Сонячної системи та вирушив у міжзоряний простір. Спочатку планувалося, що його місія триватиме лише 4 роки, і він досліджуватиме Сатурн та Юпітер. Але "Вояджер-2" полетів далі і став єдиним космічним зондом, який підлетів до Урана та Нептуна. Зараз же він знаходиться на відстані 20 млрд км від Землі і збирає дані про геліосферу, оболонку, що оточує Сонячну систему. Також він вивчає міжзоряний простір за допомогою своїх п'яти наукових приладів.

Оскільки потужність його батарей поступово зменшується, вчені думали відключити один із приладів, але тепер у цьому немає потреби і всі прилади апарату зможуть працювати ще як мінімум до 2026 року.

Апарат Вояджер-2 отримує енергію від радіоізотопного термоелектричного генератора, який перетворює тепло від розпаду плутонію в електрику. Але з часом кількість отриманої енергії зменшується. Щоб не відключати наукові прилади апарату, вчені з NASA вирішили відключити обігрівачі та інші системи, які не потрібні для підтримки польоту.

За словами вчених, чим далі летить "Вояджер-2", тим більше цінної інформації він збирає, тому в NASA зацікавлені у продовженні його роботи. Тепер, через те, що інженери відключили живлення деяких систем, апарат використовує невелику кількість резервного живлення, призначеного для роботи системи безпеки, яка захищає зонд від потенційно небезпечних стрибків напруги.

Апарат "Вояджер-2" вже 45 років перебуває у космосі. У 2018 році він покинув межі Сонячної системи та вирушив у міжзоряний простір. Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, хоча тепер не можна буде контролювати напругу, все ж таки всі електричні системи апарату "Вояджер-2" працюють відносно стабільно. Тобто великої потреби у системі безпеки немає. У будь-якому випадку ризик стрибків напруги існує, але він мінімальний і інженери уважно стежитимуть за роботою всіх систем апарату. Хоча зробити це не так і просто, враховуючи той факт, що сигнал до "Вояджера-2" йде із Землі цілих 22 години. А щоб дізнатися про "реакцію" апарату, потрібно чекати ще стільки ж часу.

Якщо все пройде так, як запланували вчені, то вони зможуть використати цей метод перенаправлення потоків енергії для того, щоб продовжити місію і апарата "Вояджер-1". Він, нагадуємо, покинув Сонячну систему у 2012 році. Але цей апарат споживає менше енергії, оскільки в нього вже давно вийшов з ладу один із наукових приладів.

За словами представників NASA, вони спостерігали за роботою апарату "Вояджер-2" упродовж кількох тижнів і, здається, все йде за планом.

Про те, якими досягненнями може похвалитися космічний апарат "Вояджер-2", який із величезною швидкістю продовжує свій політ у міжзоряному просторі, Фокус уже писав.

Також Фокус писав і про інші космічні апарати, які перебувають найдалі в космосі.

Що стосується недавніх астрономічних досягнень, то, як уже писав Фокус, вчені зробили перший в історії прямий знімок чорної діри, що викидає потужний струмінь.