Аппарат похож на "Вояджер-1". Ученый из Гарварда через месяц докажет существование инопланетян

Уже через месяц ученый из Гарварда объявит, являются ли найденные металлические сферы обломками аппарата инопланетян или просто метеорита.

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Один из известных американских астрофизиков, который верит в существование внеземных цивилизаций, заявил о том, что сейчас 4 исследовательских учреждений занимаются исследованием загадочных металлических сфер. Их обнаружили еще в июне этого года в Тихом океане, и они являются очень прочными, поэтому могут иметь искусственное происхождение, пишет Daily Mail.

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Ави Леб, астрофизик из Гарвардского университета, который вместе со своей командой обнаружил на дне океана 50, состоящих в основном из железа маленьких сфер, считает их обломками межзвездного аппарата инопланетян.

Предварительный анализ этих фрагментов показал, что они являются очень прочными, а поэтому могли быть созданы из искусственного сплава. Все эти сферы были найдены во время поисковой экспедиции возле острова Манус рядом с Папуа-Новой Гвинеей, где предположительно упал межзвездный объект под названием IM1 еще в 2014 году. По словам Леба этот объект двигался с очень большой скоростью потому, что возможно он имел двигатель.

Ави Леб, астрофизик из Гарвардского университета, который вместе со своей командой обнаружил на дне океана 50, состоящих в основном из железа маленьких сфер, считает их обломками межзвездного аппарата инопланетян Фото: Daily Mail

Сейчас ученые из 4 исследовательских учреждений в США, Германии и Папуа-Новой Гвинее изучают эти фрагменты потенциального космического аппарата внеземной цивилизации. По словам Леба, результаты исследования будут представлены в конце августа или в начале сентября.

"Есть шанс на то, что это искусственно созданный объект, то есть это возможно был космический аппарат инопланетян. Я не оставляю надежду, что это может быть так. Если это будет доказано, то таким образом мы получим свидетельство первого контакта земля с инопланетянами", — говорит Леб.

Предварительный анализ этих фрагментов показал, что они являются очень прочными, а поэтому могли быть созданы из искусственного сплава Фото: Daily Mail

Сейчас ученые изучают химический состав и структуру найденных сфер, чтобы найти доказательства теории Леба или же свидетельства того, что он неправ. Ученый из Гарварда считает, что изначально потенциальный внеземной космический аппарат мог иметь в диаметре примерно 1 метр и мог весить примерно 500 кг. Когда он на огромной скорости врезался в атмосферу Земли, то распался на части.

Леб сравнивает размеры этого теоретически внеземного аппарата с такими земными зондами, которые также уже стали межзвездными, как "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Их длина вместе с антеннами составляет примерно 3,5 метра.

Уже через месяц ученый из Гарварда объявит являются ли найденные металлические сферы обломками аппарата инопланетян или просто метеорита Фото: Daily Beast

По словам ученого, если бы что-то похожее на "Вояджер-1" врезалось в атмосферу Земли, то оно бы выглядело как метеорит. Сейчас и считается, что IM1 действительно является именно метеоритом. По словам Леба, уже через месяц станет понятно, верна ли его теория и ли нет.

О том, как Ави Леб обнаружил, как он считает обломки аппарата инопланетян, и что показали первые исследования, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что дальнейшие исследования показали, что эти сферы могут все же иметь искусственное происхождение.

Позже, как уже писал Фокус, появилась реакция на заявления Леба и ученые рассказали, могут ли эти сферы был фрагментами внеземного аппарата.

Напоминаем, что NASA удалось услышать "сердцебиение" потерявшегося уже межзвездного зонда "Вояджер-2". Диспетчерам миссии удалось уловить сигнал от космического аппарата, но с ним все так же нет связи, как уже писал Фокус.