Обломки НЛО на дне Тихого океана: ученые дали ответ коллеге из Гарварда, проводившему поиски

Споры о том, нашел ли ученый из Гарварда на дне Тихого океана обломки инопланетного космического аппарата, продолжаются.

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Недавно ученый Ави Леб, который считает, что мы не одиноки во Вселенной заявил о том, что он и его команда обнаружили на дне Тихого океана особые космические шарики. И эти шарики скорее всего имеют не естественное, а искусственное происхождение. То есть они могут быть обломками космического аппарата внеземной цивилизации, который упал на Землю еще 7 лет назад. Но далеко не все, как и раньше согласны со смелыми теориями и выводами знаменитого американского ученого, пишет Futurism.

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Еще в конце июня Ави Леб, ученый из Гарвардского университета, заявил о том, что в ходе экспедиции по поиску обломков потенциального космического корабля инопланетян, он и его коллеги обнаружили несколько десятков космических шариков на дне Тихого океана. Как уже писал Фокус, эти крошечные шарики, по словам ученого могут иметь искусственное происхождение. То есть они могут быть обломкам космического аппарата внеземной цивилизации, который упал на Землю еще в 2014 году.

Группа исследователей из Гарвардского университета, США, которые обнаружили 50 сферических фрагментов на дне Тихого океана, считают, что они могут быть обломками космического аппарата внеземной цивилизации Фото: Daily Mail

Позже Леб заявил о том, что более тщательное исследование указывает не только на то, что этот объект, который был назван изначально IM1 прибыл из другой звездной системы, но все-таки может иметь искусственное происхождение. То есть, как уже писал Фокус, ученый настаивает на том, что обломки, как считают многие ученые, обычного метеорита, который прибыл из другой звездной системы, могут быть доказательством того, что внеземной разум существует.

Но, как и теория Леба о том, что такой межзвездный объект как Оумуамуа, является космическим кораблем инопланетян, новая теория вызвала многочисленные споры в научном сообществе.

Но, как и теория Леба о том, что такой межзвездный объект как Оумуамуа, является космическим кораблем инопланетян, новая теория вызвала многочисленные споры в научном сообществе Фото: Forbes

Например, планетолог Моника Грейди из Открытого университета, Великобритания, мягко говоря не совсем согласна с новыми выводами Леба. Грейди считает, что утверждения о том, что маленькие металлические сферы, найденные Лебом, не обязательно говорят о том, что они имеют искусственное происхождение.

Во-первых, несколько необычный состав шариков можно объяснить тем, что они могли быть загрязнены земной средой и поэтому являются обломками обычного метеорита. Даже если он прибыл из другой звездной системы.

Во-вторых, Грейди в корне не согласна с утверждение Леба о том, что люди возможно впервые прикоснулись к межзвездному веществу. По словам ученой, на Земле есть межзвездное вещество, но возможно не в том виде, в котором его обнаружил Леб. Ученая утверждает, что такое межзвездное вещество было доставлено на Землю в метеоритах в виде крошечных алмазов в результате взрыва звезд сверхновыми.

Ави Леб считает, что он нашел обломки космчиеского корабля инопланетян Фото: Daily Beast

Но самое главное, по словам Грейди, нужны более убедительные доказательства того, что эти шарики вообще имеют внеземное происхождение. Даже если этот так, то нужно доказать, что они попали на Землю не из Солнечной системы и действительно являются обломками межзвездного метеорита.

Самым лучшим доказательство того, что эти шарики являются межзвездными, было бы измерение их возраста, и он должен превышать возраст Солнца, считает Грейди.

"И даже если они межзвездные, то не обязательно они имеют искусственное происхождение. Наверное, самым убедительным доказательством этого будет автограф инопланетного инженера, который построил этот, как утверждает Леб, внеземной космический аппарат", — говорит Грейди.

Фокус уже писал о том, что шансы найти внеземную жизнь увеличились, ведь ученые сделали важное открытие о других планетах.