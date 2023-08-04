Апарат схожий на "Вояджер-1". Учений із Гарварду за місяць доведе існування інопланетян

Уже за місяць учений із Гарварду оголосить, чи є знайдені металеві сфери уламками апарату інопланетян або просто метеорита.

Related video

Один із відомих американських астрофізиків, який вірить в існування позаземних цивілізацій, заявив про те, що наразі 4 дослідницькі установи займаються дослідженням загадкових металевих сфер. Їх виявили ще в червні цього року в Тихому океані, і вони є дуже міцними, тому можуть мати штучне походження, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Аві Леб, астрофізик із Гарвардського університету, який разом зі своєю командою виявив на дні океану 50, що складаються переважно із заліза, маленьких сфер, вважає їх уламками міжзоряного апарату інопланетян.

Попередній аналіз цих фрагментів показав, що вони є дуже міцними, а тому могли бути створені зі штучного сплаву. Усі ці сфери були знайдені під час пошукової експедиції біля острова Манус поруч із Папуа-Новою Гвінеєю, де, ймовірно, впав міжзоряний об'єкт під назвою IM1 ще 2014 року. За словами Леба цей об'єкт рухався з дуже великою швидкістю тому, що можливо він мав двигун.

Аві Леб, астрофізик із Гарвардського університету, який разом зі своєю командою виявив на дні океану 50, що складаються переважно із заліза, маленьких сфер, вважає їх уламками міжзоряного апарату інопланетян Фото: Daily Mail

Наразі вчені з 4 дослідницьких установ у США, Німеччині та Папуа-Новій Гвінеї вивчають ці фрагменти потенційного космічного апарату позаземної цивілізації. За словами Леба, результати дослідження будуть представлені наприкінці серпня або на початку вересня.

"Є шанс на те, що це штучно створений об'єкт, тобто це можливо був космічний апарат інопланетян. Я не полишаю надію, що це може бути так. Якщо це буде доведено, то таким чином ми отримаємо свідоцтво першого контакту земля з інопланетянами", — каже Леб.

Попередній аналіз цих фрагментів показав, що вони є дуже міцними, а тому могли бути створені зі штучного сплаву Фото: Daily Mail

Зараз учені вивчають хімічний склад і структуру знайдених сфер, щоб знайти докази теорії Леба або ж свідчення того, що він неправий. Вчений з Гарварду вважає, що спочатку потенційний позаземний космічний апарат міг мати в діаметрі приблизно 1 метр і міг важити приблизно 500 кг. Коли він на величезній швидкості врізався в атмосферу Землі, то розпався на частини.

Леб порівнює розміри цього теоретично позаземного апарата з такими земними зондами, які також уже стали міжзоряними, як "Вояджер-1" і "Вояджер-2". Їхня довжина разом з антенами становить приблизно 3,5 метра.

Уже за місяць учений із Гарварду оголосить, чи є знайдені металеві сфери уламками апарату інопланетян або просто метеорита Фото: Daily Beast

За словами вченого, якби щось схоже на "Вояджер-1" врізалося в атмосферу Землі, то воно б виглядало як метеорит. Наразі й вважається, що IM1 справді є саме метеоритом. За словами Леба, вже за місяць стане зрозуміло, чи правильна його теорія і чи ні.

Про те, як Аві Леб виявив, як він вважає, уламки апарату інопланетян, і що показали перші дослідження, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що подальші дослідження засвідчили, що ці сфери можуть все ж мати штучне походження.

Пізніше, як уже писав Фокус, з'явилася реакція на заяви Леба і вчені розповіли, чи можуть ці сфери бути фрагментами позаземного апарату.

Нагадуємо, що NASA вдалося почути "серцебиття" загубленого вже міжзоряного зонда "Вояджер-2". Диспетчерам місії вдалося вловити сигнал від космічного апарату, але з ним так само немає зв'язку, як уже писав Фокус.