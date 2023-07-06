Кульки з дна Тихого океану: знайдено більше доказів на користь апарата інопланетян (фото)

Учені з Гарвардського університету знайшли більше доказів штучного походження уламків міжзоряного об'єкта.

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Група дослідників із Гарвардського університету, США, які виявили 50 сферичних фрагментів на дні Тихого океану, вважають, що вони можуть бути уламками космічного апарата позаземної цивілізації, пише Daily Mail.

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Учені під керівництвом відомого "шукача інопланетян" Аві Леба з Гарварду нещодавно завершили проведення дослідницької експедиції біля берегів Папуа-Нової Гвінеї. Тут на глибині майже 1,7 км, як уже писав Фокус, на дні Тихого океану було виявлено 50 залізних сфер. Учені вважають, що це уламки міжзоряного об'єкта IM1, який впав на Землю ще у 2014 році.

Дослідники доставили знайдені предмети в лабораторію Каліфорнійського університету в Берклі для проведення їх ретельного аналізу. На цьому етапі Леб і його колеги вважають, що ці фрагменти здається, мають штучне походження, а тому можуть бути уламками інопланетного космічного апарата.

Як показав аналіз складу фрагментів, він є аномальним і відрізняється від складу штучних сплавів, створених людиною, або ж складу астероїдів, від яких можуть відколотися подібні об'єкти.

Учені з Гарвардського університету знайшли більше доказів штучного походження уламків міжзоряного об'єкта Фото: Daily Mail

За словами вчених, міжзоряний об'єкт, який прибув на Землю, впав на планету зі швидкістю приблизно 160 тисяч км/год і витримав тиск в океані, що в 4 рази перевищує тиск, який може зруйнувати звичайний метеорит, який складається із заліза та нікелю.

Як показав аналіз, усі знайдені фрагменти майже повністю складаються із заліза, а тому є надзвичайно міцними та відрізняються від майже всіх відомих метеоритів. І це є доказом того, що, ймовірно, вони можуть бути уламками міжзоряного корабля позаземної цивілізації.

Нагадуємо, що Аві Леб зібрав 1,5 млн доларів для організації цієї пошукової експедиції, щоб знайти докази своєї теорії про те, що міжзоряний об'єкт IM1 усе-таки був створений штучно.

Група дослідників із Гарвардського університету, США, які виявили 50 сферичних фрагментів на дні Тихого океану, вважають, що вони можуть бути уламками космічного апарата позаземної цивілізації Фото: Daily Mail

Одним із головних досягнень першого етапу вивчення знайдених незвичайних космічних предметів учені вважають те, що вони довели, що ці сфери точно прибули з-за меж Сонячної системи. Тобто вони точно є уламками міжзоряного об'єкта. І це підтверджує попередні теорії, висунуті ще 2022 року.

Одним із головних досягнень першого етапу вивчення знайдених незвичних космічних предметів учені вважають те, що вони довели, що ці сфери точно прибули з-за меж Сонячної системи Фото: Daily Mail

За словами Леба, поведінка та склад об'єкта IM1 не схожі на більшість відомих метеоритів і астероїдів, але потрібно вивчити ще один варіант можливого природного походження міжзоряного об'єкта. Деякі вчені, та й сам Леб ще 30 років тому припускали, що під час вибухів деяких наднових у космос можуть відлітати своєрідні "залізні кулі". Тобто міжзоряний об'єкт IM1 може виявитися саме такою "кулею", яку викинула величезна зірка, що вибухнула.

За словами вчених, подальше дослідження дасть точнішу відповідь на питання, чи мають ці фрагменти з дна Тихого океану природне або все ж таки штучне походження, як і припускає Леб.

Аві Леб Фото: Daily Mail

Водночас Леб заявив про те, що ще один міжзоряний об'єкт під назвою IM2 також мав аномальну швидкість і траєкторію польоту, коли впав на Землю. Цей об'єкт був у 8 разів більшим за IM1 і впав в Атлантичний океан біля берегів Португалії.

Леб вважає, що це також може бути частина інопланетного космічного апарата, який здійснив аварійну посадку на нашу планету. Вчений припускає, що IM2 розпався на набагато більші фрагменти, які буде легше виявити. І найближчими роками буде організовано подібну до нинішньої пошукову експедицію.

Аві Леб вважає, що на Землю впав космічний апарат інопланетян або навіть кілька, які були відправлені позаземним розумним видом або видами мільйони років тому.

Фокус уже писав про те, що, згідно з припущеннями вчених, інопланетяни, яких ми виявимо, найімовірніше, не є істотами "з плоті й крові". Вони давно модифікували себе так, щоб вижити під час міжзоряних подорожей. І люди зроблять із собою в майбутньому те саме для того, щоб колонізувати інші планети.