Аппараты "Вояджер" давно отправляют сигналы в космос: когда придет ответ от внеземного разума

Ученые выяснили, когда сигналы космических аппаратов NASA достигнут потенциально обитаемых планет и когда ждать ответный сигнал от инопланетян.

Космические аппараты NASA десятилетиями отправляли сигналы в далекий космос, ведь ученые надеются, что мы не одиноки во Вселенной. Если где-то существует развитая внеземная цивилизация, а может быть и не одна, то она, скорее всего, примет один из этих сигналов, теоретически сможет его расшифровать и пришлет обратный ответ на Землю. Группа ученых опубликовала в издании Publications of the Astronomical Society of the Pacific новое исследование, в котором они представили результаты своих расчетов, согласно которым теперь можно узнать, когда ждать обратной связи от инопланетян, пишет IFLScience.

Космические аппараты NASA, такие как "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Пионер-10", "Пионер-11" и "Новые горизонты" были отправлены для изучения Солнечной системы и ее планет. Последний полетел в космос только в 2006 году и уже через 17 лет должен покинуть пределы Солнечной системы. Что касается "Пионеров", то один из аппаратов перестал выходить на связь еще в 1995 году ("Пионер-11"), а второй – в 2003 ("Пионер-10"). Где они сейчас находятся неизвестно, но скорее всего они уже покинули также нашу звездную систему. Ученым точно известно, что "Вояджеры" все еще продолжают работу и находятся в межзвездном пространстве.

Космические аппараты NASA десятилетиями отправляли сигналы в далекий космос, ведь ученые надеются, что мы не одиноки во Вселенной Фото: NASA/JPL-Caltech

Группа ученых решила выяснить, как далеко могли улететь сигналы, посланные в космос этими аппаратами и когда стоит ожидать обратной связи от потенциальной внеземной цивилизации. Для этого авторы исследования использовали каталог ближайших к Земле звезд, созданный с помощью космического телескопа Gaia.

Ученые считают, что, если внеземной разум существует, то представители таких цивилизаций, проживающие на планетах, вращающихся вокруг ближайших звезд, смогут не только разобраться с земным сигналом, но и отправить обратный ответ.

Ученые считают, что, если внеземной разум существует, то представители таких цивилизаций, проживающие на планетах, вращающихся вокруг ближайших звезд, смогут не только разобраться с земным сигналом, но и отправить обратный ответ Фото: The Conversation

Ученые выяснили, что, например, сигнал от аппарата "Вояджер-1" прибудет к первой ближайшей звезде не раньше 2044 года, а уже в 2341 году количество звезд, к которым прибудут сигналы аппарата, будет составлять 277.

В то же время сигнал от "Вояджера-2" достиг звезды красного карлика еще в 2007 году, поэтому ждать обратный ответ, если на одной из планет в этой звездной системе есть разумная жизнь, можно уже в 2033 году.

Но еще в 2002 году сигнал от аппарата "Пионер-10" добрался до звезды белого карлика и если где-то в этой звездной системе обитаем разумная цивилизация, то сигнал от инопланетян можно ждать уже в 2029 году.

Ученые говорят, что к середине 24 века можно ожидать большое количество сигналов, учитывая тот факт, что жители почти 300 звездных систем, к этому времени могут узнать о существовании человечества и уже отправят обратный сигнал на нашу планету.

Авторы исследования вспоминают популярный фантастический фильм 1997 года "Контакт" с Джоди Фостер в главной роли. По сюжету, инопланетяне получили сигнал в виде отрывка телетрансляции открытия летних Олимпийских игр 1936 года в Берлине. После этого инопланетяне присылают обратный сигнал на Землю, происходит контакт, но обойдемся без спойлеров, ведь финал фильма интригующий.

Авторы исследования вспоминают популярный фантастический фильм 1997 года "Контакт" с Джоди Фостер в главной роли Фото: wikipedia

В то же время ученые указывают на тот факт, что подобную телетрансляцию представители внеземной цивилизации вряд ли могли бы получить ввиду слабой передачи. Но у аппаратов NASA передатчики намного сильнее, поэтому шанс остается.

В то же время авторы исследования считают, что шанс на то, что именно в ближайших к нам звездных системах существует развитая внеземная цивилизация невелик. Хотя теперь есть список звезд, куда нужно направить радиотелескопы, чтобы попытаться поймать сигнал из космоса, который может быть принадлежит инопланетянам.

