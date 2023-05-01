Чтобы стать цивилизацией II типа землянам нужно уничтожить Юпитер: что говорит новая теория

Люди могли бы построить Сферу Дайсона вокруг Солнца, чтобы использовать всю энергию звезды, но для этого придется пожертвовать одной планетой.

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Научный журналист Джейми Грин выпустил книгу "Возможность жизни", в которой он на основе интервью с разными учеными делает вывод, что для создания такой мегаструктуры, как Сфера Дайсона, человечеству пришлось бы разрушить планету размером с Юпитер. Но это привело бы человечество к переходу в статус цивилизации II типа, пишет Futurism.

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Концепцию мегаструктуры, которая является своеобразной оболочкой, окружающей Солнце, впервые предложил еще в 1960 году физик Фримен Дайсон. Поэтому данная структура получили название Сфера Дайсона и она предназначена для сбора энергии Солнца или любой другой звезды.

Согласно известной шкале Кардашева, по которой можно оценивать степень развития той или иной цивилизации, человечество даже не достигло самого первого типа. Еще 60 лет назад астрофизик Николай Кардашев предложил измерять уровень развития космических цивилизаций по количеству потребляемой ими энергии. Ведь чем больше энергии потребляет цивилизация, тем выше уровень ее технологического прогресса.

Согласно Кардашеву, во Вселенной могут существовать 3 типа цивилизаций:

Цивилизация I типа достигла такого уровня развития, что стала использовать всю энергию, приходящую от звезды на планету, где обитает данная цивилизация;

Цивилизация II типа смогла создать своеобразную структуру вокруг своей звезды, чтобы собирать всю ее энергию и использовать в своих целях;

Что касается цивилизации III типа, то она должна находится на таком высочайшем уровне развития, что может использовать энергию всех звезд в своей галактике.

Концепцию мегаструктуры, которая является своеобразной оболочкой, окружающей Солнце, впервые предложил еще в 1960 году физик Фримен Дайсон Фото: wikipedia

В своей книге Джейми Грин пишет, что для создания Сферы Дайсона, которая позволит человечеству сразу шагнуть далеко вперед в технологическом плане и собирать всю энергию Солнца, нужно очень много ресурсов. То есть людям придется разрушить планету с массой Юпитера, ну или же сам Юпитер.

Но некоторые ученые считают, что теоретические Сферы Дайсона уже построены и их просто нужно найти. То есть цивилизации II типа существуют и если обнаружить их мегаструктуры, то можно понять насколько они соответствуют нашим представлениям о данных искусственных оболочках звезд.

Но как уже было сказано выше, человечеству еще нужно стать цивилизацией I типа, чтобы начать задумываться о таких масштабных проектах.

В то же время астрофизик Джейсон Райт считает, что возможно и не нужно иметь в наличии столько вещества, размером с Юпитер, чтобы построить Сферу Дайсона. То есть конечно такое количество ресурсов необходимо, но не сразу. Ученый считает, что такую мегаструктуру можно строить постепенно и каждое следующее поколение людей по мере развития технологий будет создавать все новые и новые элементы, что в конечном итоге приведет к созданию полноценной оболочки вокруг Солнца для сбора всей энергии нашей звезды.

Фокус уже писал о том, как и когда по прогнозам ученых люди смогут стать цивилизацией I типа.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что внеземные цивилизации намного проще обнаружить как раз с помощью техносигнатур, то есть признаков существования внеземных технологических достижений в космосе.