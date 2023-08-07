Историческая миссия: индийский космический корабль сделал потрясающие снимки поверхности Луны (фото)

Посадочный модуль и луноход миссии "Чандраян-3" успешно вышли на орбиту вокруг Луны.

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о том, что посадочный модуль с луноходом в рамках исторической для Индии миссии "Чандраян-3" 5 августа достигли орбиты вокруг Луны. После выхода на орбиту камеры аппарата сделали потрясающие снимки поверхности нашего спутника, пишет Financial Express.

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Еще 14 июля с индийского космодрома, как уже писал Фокус, состоялся успешный старт ракеты-носителя LVM3, которая вывела в космос корабль с посадочным модулем и луноходом на борту. Эта миссия под названием "Чандраян-3" является очень важной для Индии.

Еще 14 июля с индийского космодрома состоялся успешный старт ракеты-носителя LVM3, которая вывела в космос корабль с посадочным модулем и луноходом на борту Фото: ISRO

Если ее аппараты смогут успешно приземлиться в районе южного полюса Луны, то:

во-первых, Индия станет первой страной, которая смогла доставить в этот регион Луны свои космические аппараты;

во-вторых, Индия станет четвертой страной, которая вообще смогла совершить мягкую посадку своих аппаратов на Луне (до этого подобное удавалось только США, Китаю и бывшему СССР).

Посадочный модуль "Чандраян 3" с двигательной установкой Фото: ISRO

После выхода на орбиту камеры космического аппарата сделали потрясающие снимки поверхности нашего спутника. На изображениях видно, что кратеры на поверхности Луны становятся все больше и больше по мере приближения аппарата.

После выхода на орбиту камеры космического аппарата сделали потрясающие снимки поверхности нашего спутника Фото: ISRO

Уже 6 августа посадочный модуль совершил серию маневров, чтобы находится ближе к поверхности Луны. Новая серия маневров для еще большего снижения запланирована на 9 августа. А уже 23 августа посадочный модуль вместе с луноходом внутри должен совершить посадку на Луне.

Согласно сообщению ISRO, все тесты показали, что оба аппарата находятся в рабочем состоянии и готовы к приземлению. После приземления посадочного модуля, луноход выкатится на поверхность и будет проводить научные исследования на поверхности Луны в течение 14 земных дней. Индийские ученые надеются сделать новые важные открытия.

В 2008 и в 2019 году Индия уже пыталась посадить свои аппараты на поверхности Луны, но эти попытки не увенчались успехом. Подробнее об этом Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что NASA отправляет на Луну новую уникальную команду и это трио проведет на Луне 14 земных дней. Лучше одного лунохода могут быть только три лунохода, решили в NASA. Еще лучше, если эти роботы будут полностью автономными. Эта миссия запланирована на 2024 год.