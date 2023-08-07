В 30 раз больше статуи "Родина-мать" в Киеве: какое животное ныряет в воду глубже всех на Земле (фото)

Одно необычное морское животное может нырнуть на глубину до 3 км.

Морские млекопитающие, такие как киты или тюлени, могут нырять достаточно глубоко в поисках пищи. Для этого природа одарила их всем необходимым, чтобы они могли находиться без воздуха долго под водой и при этом их тела смогли выдержать большое давление. Всем морским млекопитающим нужен кислород для дыхания, в отличие от рыб, а потому им нужно всегда возвращаться на поверхность океанов. На Земле существует одно необычное млекопитающее, которое может очень долго находиться под водой и при этом ныряет в глубины океана дальше всех на Земле. Ученым известны случаи, когда эти животные ныряли на глубину в 2,9 км. Для сравнения, высота статуи "Родина-мать" в Киеве – 102 метра, а это значит, что эти млекопитающие могут нырять на глубину почти в 30 превышающую высоту этой скульптуры, пишет Live Science.

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По словам морского биолога Николы Квика из Университета Дьюка, США, многие морские млекопитающие имеют интересную особенность. С одной стороны, для жизни им нужен воздух, но с другой стороны для жизни им также нужна и еда, но ее найти можно лишь, нырнув в глубины океана. И тем не менее эволюция сделала свое дело и эти морские животные не сильно страдают от этого. Иногда таким морским млекопитающим приходится нырять очень глубоко в воду, но настоящим рекордсменом в это плане является такое необычное животное как клюворыл.

Иногда таким морским млекопитающим приходится нырять очень глубоко в воду, но настоящим рекордсменом в это плане является такое необычное животное как клюворыл Фото: Live Science

На самом деле это такой своеобразный кит среднего размера, который может вырастать до 7 метров в длину. Обитают клюворылы во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого океана и ареал их обитания как раз ограничен умеренными и тропическими водами.

По словам Квика, еще 13 лет назад морские биологи у побережья Калифорнии прикрепили клюворылам специальные датчики, чтобы узнать больше о том, как они ведут себя в воде. Тогда же выяснилось, что клюворылы могут нырять на глубину в 2,9 км, а одна из особей даже находилась на глубине без воздуха в течение более 2 часов.

Три года назад Квик вместе со своей командой также занимался наблюдением за клюворылами и снова было обнаружено, что эти млекопитающие ныряют на глубину до 3 км. Но тогда ученые стали свидетелями другого поразительного рекорда. Один из китов находился на глубине в течение 3 часов и 42 минут.

На самом деле это такой своеобразный кит среднего размера, который может вырастать до 7 метров в длину Фото: Wikipedia

Считается, что эти киты ныряют так глубоко в поисках пищи, хотя до конца не ясно, чем именно они там питаются. Некоторые исследователи считают, что их добычей могут быть кальмары.

Квик называет главные причины того, что клюворылы могут так долго оставаться без воздуха на такой глубине:

в крови этих животных имеется высокая концентрация белков миоглобина и гемоглобина, а это позволяет создать большой запас кислорода;

эти киты могут осуществлять перенаправление насыщенной кислородом крови к жизненно важным органам, в то время как внешние части их туловищ получают меньше крови;

у клюворылов медленный обмен веществ, поэтому они не использую весь кислород сразу и могут экономить энергию.

Сейчас ученым известно, что еще одними рекордсменами по нырянию на большую глубину среди млекопитающих являются южные морские слоны и кашалоты, которые могут погружаться в океан на глубину до 2 км.

Кашалоты могут нырять на глубину до 2 км Фото: smithsonianmag

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