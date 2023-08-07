Совершенно новый человек на Земле. В Китае обнаружили древний череп, не похожий ни на что другое (фото)

Теперь исследователи полагают, что древняя окаменелость добавит еще одну ветвь на генеалогическое древо человечества.

Международная группа ученых описала древнюю окаменелость человека в Китае, которая не похожа ни на одну другую найденную ранее гоминину. Авторы исследования отмечают, что окаменелость не похожа ни на одну родословную, которая разделилась, чтобы сформировать неандертальцев, денисовцев и нас, пишет Science Alert.

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Теперь ученые считают, что новая находка может заставить исследователей переписать генеалогическое древо — якобы на нем не хватает одной ветки, о чем и свидетельствует новая находка. Отмечается, что череп, челюсть и кости были обнаружены в Хуалонгдонге, Восточная Азия, еще в 2019 году. С тех пор ученые Китайской академии наук (CAS) изо всех сил пытались сопоставить останки с уже известными, но так и не смогли найти совпадений. Ученые считают, что эти древние останки принадлежат еще не классифицированному человеку с номером HLD 6.

Ученые отмечают, что лицо этого древнего человека устроено так же, как и лицо современного, который отделился от Homo erectus еще 750 000 лет назад. В то же время у черепа отсутствует подбородка, что больше похоже на денисовца — вымершего вида древних людей в Азии, который отделился от неандертальцев более 400 000 лет назад.

Ученые из CAS объединили силы с коллегами из Сианьского университета Цзяотун в Китае, Университета Йорка в Великобритании и Национального исследовательского центра эволюции человека в Испании. Они провели множество тестов и анализов и пришли к выводу, что им удалось обнаружить совершенно новую родословную — некий гибрид между ветвью, давшей нам современных людей, и ветвью, давшей других древних гоминидов в регионе, например, денисовцев.

Череп и челюсти HLD 6 Фото: JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION

Исторически сложилось так, что многие окаменелости эпохи плейстоцена, обнаруженные в Китае, не могли быть легко отнесены к какой-либо одной линии. В результате подобные окаменелости часто объясняются промежуточными вариациями на пути к современному человечеству. Однако теперь ученые считают, что подобная линейная интерпретация весьма противоречива и так и не получила широко признания.

Ученые отмечают, что Homo erectus существовал в Индонезии примерно 100 000 лет назад, останки, недавно обнаруженные в Восточном Китае, имеют большее сходство с другими, более современными линиями гоминидов. Отметим, что более ранние исследования генома останков неандертальцев в Европе и Западной Азии уже обнаружили доказательства существования четвертой линии гоминидов, которые жили на Земле в среднем и позднем плейстоцене.

Впрочем, эта четвертая группа ранее так и не была официально идентифицирована в летописи окаменелостей. Теперь исследователи полагают, что человеческие останки, недавно обнаруженные в Китае, могут стать недостающей частью этой головоломки.

Генеалогическое древо первых людей, которые, возможно, жили в Евразии более 50 000 лет назад Фото: Nature

Авторы исследования уже выяснили, что окаменелая челюсть и череп принадлежат подростку 12-13 лет. Исследование показывает, что его лицо в действительности имело черты современного человека, однако конечности, свод черепа и челюсть, вероятно, имели более примитивные черты. Авторы исследования отмечают, что результаты их анализа в действительности усложняют путь к современному человеку.

Особенности, обнаруженные у этих останков, подтверждают существование трех линий в Азии:

линии H. Erectus;

линии денисовцев;

и этой другой линии, которая "филогенетически близка" к нам.

При этом Homo sapiens появился в Китае только около 120 000 лет назад, однако теперь исследователи полагают, что некоторые из наших современных черт в действительности присутствовали здесь задолго до этого. Исследователи полагают, что этот последний общий предок H. sapiens и неандертальцев возник в Юго-Западной Азии, а уже затем распространился на все континенты. Впрочем, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, потребуется провести дополнительные археологические исследования.

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