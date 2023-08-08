Гигантский карп и черепаха: экшн-камеры на рыбах и рептилиях показали уникальный новый мир (видео)

Житель Флориды опустил камеру на удочке у пирса в Мексиканском заливе и бросил рядом наживку. На неожиданное пиршество собрались редки животные, такие как зеленая черепаха.

Многие рыбаки по всему миру экспериментируют с экшн-камерами — крепят их к крупных рыбам и животным, таким как черепахи, которых удается поймать. Не так давно ютьюбер Ace Underwater спустил на удочке GoPro у пирса в Наварре (штат Флорида), чтобы выяснить, что происходит под водой. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

На снятых кадрах видно множество морских обитателей в этой части Мексиканского залива. Затем он решил бросить наживку рядом с камерой — и тут появились животные, которые встречаются не так уж часто, например зеленая черепаха.

Подводные кадры, снятые камерой в Мексиканском заливе

Несколько лет назад один из рыболовов решил устроить эксперимент и использовать в качестве наживки целый кусок хлеба. Он поймал крупного карпа, а затем прикрепил к нему камеру, чтобы снять кадры с, возможно, еще большими рыбами.

GoPro на спине крупного карпа

Рыба оказалась неплохим оператором и плавно маневрировала под водой. Рыбаки все же были предусмотрительны и прицепили леску к камере. К тому времени, когда GoPro вытянули на берег, карп уже уплыл, сбросив с себя лишний груз и спрятавшись после после этого странного происшествия.

Ютьюбер The Fish Whisperer в 2019 году решил воплотить в жизнь похожую идею. Только вместо рыбы привязал камеру GoPro к черепахе и снял подводную жизнь местного водоема. Видео набрало миллионы просмотров.

Черепаха-оператор

Напомним, что грозная акула-бык 8 раз атаковала рыбацкое судно. В США дрон, летевший над морем у побережья Флориды, снял крупную акулу-быка, которая несколько раз пыталась атаковать рыбацкую лодку с людьми на борту.

Также сообщалось, что рыбак снял редких розовых дельфинов в штате Луизиана.