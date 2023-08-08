Знаменитые следы от НЛО: почему мы больше не слышим о кругах на пшеничных полях

Эти круги долгое время были основой для поддержания теории о посещении Земли инопланетянами. Но теперь мы редко о них слышим, так что же случилось?

В конце 1990-х – в начале 2000-х годов круги на пшеничных полях являлись "героями" многих научно-фантастических фильмов. Самыми знаменитыми популяризаторами этих загадочных кругов стали сериал "Секретные материалы" и фильм "Знаки". Также в некоторых СМИ постоянно появлялись сообщения очевидцев о том, что они видели странные узоры на полях по всему миру. Некоторые люди считали и до сих пор считают их свидетельством того, что в этих местах приземлялись космические корабли инопланетян. Но сейчас в 2023 году мы редко о слышим об этих явлениях, пишет IFLScience.

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Сейчас ученые считают, что подобные явления имеют естественное происхождение, а с другой стороны часто такие узоры на полях представляют собой один из видов ландшафтного дизайна. Но приверженцы теорий заговора упорно настаивают на том, что на самом деле эти загадочные круг оставили "летающие тарелки" инопланетян. Но до сих пор нет никаких научных подтверждений этим теориям.

С чего началась история кругов на пшеничных полях?

Считается, что первое сообщение о появлении странных кругов на полях, было зафиксировано еще в 1678 году в Англии. Тогда это явление было приписано "проделкам" дьявола. Но известно, что те круги появились в результате обрезки верхних частей стеблей зерновых культур, а в результате придавливания этих стеблей к земле, что является основной характеристикой более современных странных явлений. Еще одно свидетельство появления "круглых пятен" на полях появилось в журнале Nature в 1880 году, но это явление было связано с сильным ветром.

Эти круги долгое время были основой для поддержания теории о посещении Земли инопланетянами. Но теперь мы редко о них слышим Фото: NYT

Природное явление?

Уже во второй половине 20 века в СМИ стали появляться все более частые сообщения о необычных узорах на полях. Например, в 1963 году астроном Патрик Мур описал кратер после падения метеорита на одном из полей в Англии, который был окружен спиралевидными вмятинами в зерновых культурах. Ученый объяснил их появление сильными потоками ветра, которые вызвало падение метеорита.

Но все больше людей стали считать, что подобные явления связаны с НЛО. Тем более, что о появлении странных узоров на полях стали сообщать очевидцы по всему миру. Но самое главное, что ни одно из этих сообщений не подтверждалось реальными фотографиями.

Пик интереса общественности к инопланетянам наступил середине 70-х годов прошлого века, когда бывший офицер ВВС США заявил о том, что в Розуэлле, штат Нью-Мексико произошло падение внеземного космического корабля и что где-то его спрятали.

В конце 1990-х – в начале 2000-х годов круги на пшеничных полях являлись "героями" многих научно-фантастических фильмов. Самыми знаменитыми популяризаторами этих загадочных кругов стали сериал "Секретные материалы" и фильм "Знаки" Фото: Wikipedia

Большая мистификация

Сообщений о появлении необычных кругов на полях стало так много, что это стало хорошей почвой для появления мистификаций. Например, известно, что в 1976 году двое жителей Англии, Дуг Бауэр и Дэйв Чорли, решили создать эти самые круги на пшеничных полях.

Для этого они использовали доски, которые держали за веревки и начали наступать на них, чтобы немного прижать к Земле стебли зерновых культур. Таким образом они смогли "нарисовать" более 200 кругов, как утверждали сами авторы мистификации. Только в 1991 году они признались, что эти "инопланетные" творения были созданы без помощи каких-либо НЛО.

Несмотря на утверждения поклонников НЛО о том, что эти узоры не могли создать люди, все же это возможно.

Постепенно интерес к данному явлению угас и перестал быть свидетельством существования инопланетян. Сегодня круги на полях часто создают в виде одной из форм ландшафтного дизайна, но многие люди продолжают верить в то, именно инопланетяне, а не природа или человек приложили к этому руку.

Если после катастрофы "летающей тарелки" на Земле окажутся инопланетяне, то что будет дальше? Фокус уже писал о том, эксперты считают, что факт падения на планету внеземного корабля вероятно будут скрывать военные. Но эта тайна не останется секретом слишком долго.