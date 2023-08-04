Если после катастрофы "летающей тарелки" на Земле окажутся инопланетяне: что будет дальше

Эксперты считают, что факт падения на планету внеземного корабля вероятно будут скрывать военные. Но эта тайна не останется секретом слишком долго.

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Если бы инопланетяне действительно потерпели катастрофу на Земле на своем космическом корабле, то что бы произошло? Эти обломки и самих инопланетных существ будут скрывать от общественности военные? Или все же ученые получат доступ к новым технологиям, которые можно будет применить на благо человечества? Подобные вопросы стали особенно актуальными после недавнего заявления бывшего офицера разведки США о том, что ему известно о фактах существования инопланетных кораблей и трупов инопланетян, которые скрывает правительство этой страны. На вышеуказанные вопросы для издания Inverse ответил ученый, который изучает НЛО, Грег Эгигиан из Университета штата Пенсильвания, США.

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Кому принадлежат обломки разбившегося НЛО?

По словам ученого, если произойдет так, что на Землю упадет космический корабль инопланетян, то есть НЛО, то не существует никаких законов или договоров, в которых было бы сказано, что они должны принадлежать какой-то одной стране. Хотя сейчас некоторые сенаторы в Конгрессе США хотят внести соответствующие поправки в законодательство об обороне, что дало бы право присвоить себе обломки "летающей тарелки" и останки ее экипажа, которые будут использованы в интересах общественности.

"Я считаю, если произойдет подобная катастрофа инопланетного корабля, то первыми об этом узнаю не ученые, а военные. Они будут заниматься этим вопросом", — говорит Эгигиан.

Если произойдет так, что на Землю упадет космический корабль инопланетян, то есть НЛО, то не существует никаких законов или договоров, в которых было бы сказано, что они должны принадлежать какой-то одной стране Фото: NYT

Может ли правительство США действительно скрывать обломки НЛО?

Теоретически военные могут забрать для изучения обломки космического корабля и останки инопланетного экипажа, чтобы о них никогда не узнала общественность.

"Конечно военные первыми прибудут на место такой катастрофы и да, они заберут все себе. Но я думаю, что они все же привлекут к изучению этого НЛО разных ученых и экспертов, не только из оборонного ведомства", — считает Эгигиан.

Но сначала, говорит ученый, конечно все будет держаться в секрете. Военные США будут преследовать три цели:

во-первых, им нужно определить, представляет ли этот НЛО и его создатели угрозу для человечества, особенно для США;

во-вторых, военные попытаются воссоздать внеземную технологию, чтобы использовать ее в военных целях;

в-третьих, им нужно сделать все необходимое, чтобы никто другой, кроме них, не осуществит второй пункт этого списка.

"Поэтому все будет храниться в секрете, по крайней мере некоторое время. Или военные хотя бы попытаются скрыть этот факт. Но эта тайна недолго будет секретом, она обязательно выйдет наружу", — говорит Эгигиан.

Теоретически военные могут забрать для изучения обломки космического корабля и останки инопланетного экипажа, чтобы о них никогда не узнала общественность Фото: Getty

Падение НЛО не пройдет незаметно

С другой стороны, астроном Сет Шостак из организации Институт SETI, которая ищет признаки существования инопланетян, считает, что скрыть сам факт падения внеземного космического корабля на Землю невозможно. По его словам, сотни спутников зафиксируют это событие, и эта информация стане доступной не только военным, и не только в США, но и многих ученым.

Фокус уже писал, что Сет Шостак скептически отнесся к недавним заявлениям бывшего сотрудника Пентагона о разбившемся в США НЛО. Он считает, что нужны серьезные доказательства, которых пока нет.

О самом заявлении о том, что в США прячут от общественности "летающую тарелку" с мертвыми инопланетянами, Фокус также подробно писал.

Также Фокус писал о том, что ученый из Гарварда уже через месяц докажет существование инопланетян. Или наоборот не докажет этого факта.