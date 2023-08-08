Спустя 100 лет ученые выяснили: у бабочек есть память, они запоминают сложные маршруты

У чешуекрылых есть способности к пространственному обучению, они запоминают информацию о местонахождении пыльцы в пределах нескольких сотен квадратных метров. Доказательства этому искали без малого около века.

Авторы научного эксперимента, опубликовавшие свои выводы в журнале Current Biology, представили первые подтверждения того, что у бабочек есть способности к пространственному обучению. Об этом сообщает портал Phys.org.

Высказывается допущение, что бабочки из подсемейства Геликонид могут изучать пространственную информацию в больших масштабах. Такие навыки нужны чешуекрылым для поиска пищи в пределах нескольких сотен квадратных метров.

Прежде было известно, что у насекомых есть способности к пространственному обучению. Но исследования по преимуществу были сосредоточены на определенных видах муравьев и пчел, то есть "социальных" насекомых.

Стивен Монтгомери из Школы биологических наук Бристольского университета, который руководил исследованием, рассказал, что у бабочек Геликонид развилось новое поведение при поиске пыльцы в группе других бабочек.

По его словам, дикие Геликониды, судя по всему, узнают о местонахождении источников пыльцы, изучают маршруты, по которым в течение нескольких дней неоднократно находят пищу.

Подобное поведение свойственно некоторым пчелам и шмелям.

Бабочки узнают о местонахождении источников пыльцы, изучают маршруты

Вначале эту способность бабочек проверили на площади 1 кв. м, затем масштабы эксперимента расширили, чтобы проверить, могут ли бабочки понимать, что пища находится слева или справа от них.

В конечном итоге бабочек запустили в клетки площадью 60 метров в форме Т-образного лабиринта. Эксперимент проводится на юге Франции.

Теперь команда исследователей планирует выяснить, как эволюционировали пространственные когнитивные способности, и, в частности, раскрыть неизвестные механизмы навигации упомянутых чешуекрылых. Используют ли они визуальные подсказки, такие как солнце или геомагнитный компас.

"Прошло почти сто лет после публикации первых неподтвержденных сообщений о пространственных способностях этих бабочек. Теперь мы можем предоставить прямые доказательства их пространственного обучения. И это только начало", — пояснила доктор Присцила Моура из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норте.

Напомним, что бабочки в Амазонке пьют черепашьи слезы, но сами черепахи не в восторге.

Также сообщалось, что гигантская космическая "бабочка" обеспечит энергией лунные базы.