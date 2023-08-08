Самый тяжелый фрукт в мире: рекордсменом оказался не самый очевидный кандидат

Рекордным весом обладают самые разные фрукты, но самым тяжелым считается только один.

В мире фруктов каждый для себя находит что-то самое любимое. Но какой из этих фруктов можно назвать самым тяжелым в мире? Издание IFLScience предлагает познакомиться с гигантами фруктового мира.

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Для начала нужно вспомнить о не очень известном европейцам растении, которое очень любят в Индии. Этот фрукт называет джекфрукт и это самые большие съедобные плоды из всех растущих на деревьях в мире. Например, один из таких джекфруктов весит 51,7 кг и с его помощью можно накормить 180 человек. Но эти фрукты не настолько тяжелые, чтобы занять первое место в этом списке.

Джекфрукт Фото: Wikipedia

Перед тем, как указать на самый тяжелый фрукт в мире, стоит вспомнить о других рекордсменах фруктового мира. Например, в 2021 году в Израиле вырастили самую тяжелую клубнику, которая в 20 раз тяжелее обычной ягоды. Вес этой клубники составил 289 граммов.

Хотя некоторые считают баклажаны овощами, на самом деле это фрукты, да к тому же их классифицируют как ягоды. Известно, что самый тяжелый баклажан был выращен в Великобритании и его вес составил 3 кг 360 граммов.

Гигантский баклажан Фото: Wikipedia

Самым маленьким и в то же время очень тяжелым фруктом считается голубика, выращенная в Австралии в 2020 году и вес этой ягоды, составил 16,2 грамма.

Конечно же самым тяжелым фруктом в мире должна оказаться такая года, как арбуз, как, возможно, считают некоторые люди, но на самом деле этому фрукту далеко до первого места. Известно, что самый тяжелый арбуз в мире имел вес 159 кг, но это лишь примерно 10% от веса настоящего обладателя рекордного титула.

Итак, самым тяжелым фруктом в мире, и этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннеса, считается тыква. Зарегистрированный рекордсмен имел вес в 1226 кг.

Разнообразие видов тыквы Фото: Wikipedia

Фокус уже писал о том, что ученые нашли останки самого тяжелого животного в истории Земли. Оно имело более 20 метров в длину и весило до 340 тонн. Исследователи полагают, что размеры этого древнего гиганта весьма превосходили размеры синего кита, который до этого момента считался на планете рекордсменом.

Также Фокус писал о том, какое животное ныряет в воду глубже всех на Земле. Это морское млекопитающее может нырнуть на глубину до 3 км и пробить там несколько часов без воздуха.