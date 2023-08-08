Вымерший гибрид динозавра и птицы 120 млн лет назад был веганом, — исследование (фото)

Китайские ученые обнаружили раннее из известных свидетельств существования птиц, которые питались листьями.

Китайские ученые провели анализ ископаемого скелета вымершей птицы Джехолорнис, которую нашли в северо-восточном Китае и чей возраст оценивается примерно в 120 млн лет. Вывод следующий: это самое раннее из известных свидетельств существования птиц, которые питались листьями. Об этом сообщает китайское госиздание Science and Technology Daily.

У птицы Джехолорнис размером с фазана были зубы и длинный костистый хвост, как и у его хищных родственников-динозавров. Но микроскопический анализ окаменелых остатков в желудке птицы показал, что она не была хищником. Вместо мяса питалась листьями деревьев из группы цветущих растений магнолид: деревья магнолии, корицы и авокадо.

Присутствие в желудке ископаемых скелетов желудочных камней позволило палеонтологам выяснить, что в рацион некоторых ранних птиц входили части растений. Свидетельства присутствия растений в рационе самых ранних птиц находятся и в других ископаемых скелетах. Это окаменелые фрукты и семена, сохранившиеся в пищеварительной системе.

Реконструкция птицы-динозавра Джехолорниса Фото: IVPP

"Окаменелости древних биоорганизмов Китая указывают на то, что очень рано в эволюции птиц они перешли от хищнического поведения к тому, чтобы с помощью крыльев перелетать на деревья и питаться плодами, семенами и листьями растений, как это делают сегодня многие виды", — объяснил доктор Ли Чжихэн.

Вымершая птица Джехолорнис

Ископаемый образец Джехолорниса (Jeholornis prima), найденный в Чаояне (Ляонин, Китай)

В общей сложности было обнаружено более 100 останков Джехолорнисов, хотя формально описаны только семь из них. Прежде это нечто среднее между птицей и динозавром относили к Шэньчжоу-рапторам (от древнего названия Китая, где обнаружили эти окаменелости).

Образец Джехолорниса (Jeholornis), ранее называвшийся Шэньчжоу-раптор (Shenzhouraptor sinensis).

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