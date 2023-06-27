Вдоль Шелкового пути мертвые поют песни. Ученые рассказали о таинственном музыкальном феномене Китая

Древний китайский фольклор окутывает естественные песчаные дюны Дуньхуана таинственными жутковатыми историями.

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На северо-западе китайской провинции Ганьсу расположены невероятные холмы города Дуньхуан — их особенность заключается в том, что они наполнены звуками музыки. Это захватывающее и несколько жутковатое явление заставляет высокие песчаные дюны, разбросанные по всей пустыне Кумтаг, "петь" на ветру, пишет IFLScience.

Отметим, что поющие песчаные дюны существенно отличаются размерами, например, самая высокая известная вершина достигает 1715 метров. Если хорошенько присмотреться, также можно заметить, что пески переливаются всеми цветами радуги — от желтого до белого, зеленого и даже черного. Исследователи отмечают, что подобные музыкальные дюны расположены не только в Дуньхане, но и в других провинциях, а потому они часто становились центром множества китайских легенд и фольклора. Но нечто особенное в этих дюнах все же есть.

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Дело в том, что дюны Даньхуана расположены вдоль знаменитого на весь мир Шелкового пути — важного торгового пути, соединяющего Центральную Азию и Европу. Именно этот путь использовался около 1,5 тысячи лет, начиная со второго века нашей эры. Исследователи отмечают, что местоположение этих поющих дюн в частности сделало их одними из наиболее культурно значимых в Китае.

Древние легенды гласят, что этот район некогда был горным регионом, а озеро Полумесяца, которое и сегодня находится у подножия дюн, было окружено священными храмами. История гласит, что звуки поклонения, доносящиеся из храмов потревожили спящего в соседней пустыне Принца Желтого Дракона и он в гневе засыпал весь регион и его жителей песком. Легенда предполагает, что "песни дюн" на самом деле исходят от тех, кто оказался похоронен под песком.

Несмотря на то, что легенда добавляет этому месту некоторую атмосферность, истинная причина этого явления имеет вполне научное объяснение. По словам исследователей, качество песчинок — одна из составляющих, которые позволяют дюнам петь. В основном они состоят из мелких и средних частиц, что обеспечивает лучшее движение и взаимодействие зерен. Это в сочетании с их формой, создает различные резонансы и частоты, а гладкие круглые волокна создают более качественный звук.

Ученые также отмечают, что формирование дюн также играет не последнюю роль в их способности воспроизводить звуки, поскольку крутизна склона влияет на степень взаимодействия между частицами песка. Еще одним важным условием является наличие правильных ветровых условий, которые могут раздуть частицы ровно настолько, чтобы создать звук. Например, при сильном ветре дюны скорее издают громкий рев, а при легком — нежную музыку.

Исследователи также отмечают, что на вокал дюн также могут оказывать влияние окружающие их постройки, например, они способны создавать или усиливать шум. Еще одним фактором, влияющим на дюны, является засушливый климат, который способствует их звучанию. Именно поэтому поющие дюны встречаются в пустынной среде — низкий уровень влажности увеличивает трение между зернами песка, создавая звук.

Несмотря на то, что это явление весьма увлекательно и удивительно, поющие дюны на самом деле не являются слишком необычными. В Китае существует целый ряд мест, подобных этому. Кроме того поющие дюны также можно встретить в пустынях Намибии и Сахаре.

В то же время исследователи отмечают, что поющие дюны Китая являются важным культурным наследием, а потому ученые пристально следят за ними. Дюны то и дело проверяют на предмет признаков эрозии и потенциально разрушительных последствий интенсивного пешеходного движения.

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