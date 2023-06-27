Скрытая угроза. В Средиземном море таится вулканический титан, способный повторить историю Помпей

Исследователи отмечают, что Кампи-Флегрей не обладает столь печальной славой, однако его точно стоит опасаться не меньше Везувия.

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Везувий — печально известная вулканическая сила, которая возвышается над Неаполитанским заливом. Однако этот идиллический уголок итальянского побережья также является домом и для другой опасности — вулкана Кампи-Флегрей, который притаился в Средиземном море, пишет IFLScience.

Исследователи предполагают, что в случае извержения он способен обрушить ад на крупный средиземноморский город. При этом последствия такого извержения называют "следующими Помпеями", намекая, что масштабы извержения будут сравнимы с трагедией, произошедшей в 79 году нашей эры. Подобное заявление тут же стало сенсационным, однако последние исследования полагают, что масштабы извержения Кампи-Флегрей на самом деле могут быть не преувеличены.

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Кампи-Флегрей расположен всего в 9 километрах к западу от Неаполя, который является третьим по величине городом в Италии. Ученые отмечают, что этот вулкан не очень похож на типичный горный вулкан, так как был сформирован в виде пологой впадины диаметром от 12 до 14 километров, которую также называют кальдерой. Известно, что в последний раз он извергался около 500 лет назад, хотя за последние столетие он уже несколько раз демонстрировал признаки активности: активные фазы в 1950-х, 1970-х и 1980-х годах и более спокойные фазы в последнее десятилетие.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета Лондона сосредоточились на изучении закономерностей землетрясений и подъемов грунта, которые Кампи-Флегрей испытывал в последние несколько лет. Результаты исследования оказались тревожными: магма и вулканический газ, похоже бурлят примерно в 3 километрах под поверхностью вулкана. Именно это и приводит к постоянному грохоту, который сопровождается сотнями небольших землетрясений.

Исследователи полагают, что активность вулкана настолько мощная, что в последнее время прибрежный город Поццуоли поднялся почти на 4 метра. Ученые опасаются, что если такая активность продолжится, вулкан может растянуться до придела — это приведет к его извержению.

По словам ведущего автора исследования, профессора вулканологии и геофизических опасностей Кристофера Килберна, результаты исследования отчетливо показывают, что вулкан неумолимо приближается к своему извержению. В то же время исследователи напоминают, что извержение вулканов чрезвычайно сложно предсказать, а потому гарантировать подобный результат попросту невозможно. Килберн также отмечает, что в результате разрыва, вероятно, образуется трещина в земной коре, однако магма еще должна вытолкнуться в нужном месте, чтобы произошло извержение.

Напомним, что в 79 году нашей эры, когда произошло извержение Везувия в Неаполитанском заливе, по оценкам исследователей в Помпеях и Геркулануме, которые и приняли на себя основной удар, проживало около 20 тысяч человек. Исследователи отмечают, что сегодня в кельдере Кампи-Флегрей, в Неаполе и его окрестностях, проживает более 1,5 миллиона человек, при этом около 360 000 из них проживают попросту на "крышке" вулкана.

Ученые отмечают, что в данный момент остается лишь надеяться что "ворчание" Кампи-Флегрей ограничится лишь ропотом, а не превратится в масштабное извержение вулкана, которое способно погубить тысячи человек. По словам доктора из обсерватории Везувия Стефао Карлино, со временем Кампи-Флегрей может привыкнуть к режиму плавного подъема и опускания, как это произошло на аналогичных вулканах по всему миру, или попросту вернуться к покою. Однако и полностью исключать возможность его извержения, увы, тоже нельзя.

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