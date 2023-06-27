Прихована загроза. У Середземному морі таїться вулканічний титан, здатний повторити історію Помпей

Дослідники зазначають, що Кампі-Флегрей не має настільки сумної слави, проте його точно варто побоюватися не менше, ніж Везувію.

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Везувій — сумнозвісна вулканічна сила, яка височіє над Неаполітанською затокою. Однак цей ідилічний куточок італійського узбережжя також є домівкою і для іншої небезпеки — вулкана Кампі-Флегрей, що причаївся в Середземному морі, пише IFLScience.

Дослідники припускають, що у разі виверження він здатний обрушити пекло на велике середземноморське місто. До того ж наслідки такого виверження називають "наступними Помпеями", натякаючи, що масштаби виверження можна порівняти з трагедією, що сталася 79 року нашої ери. Така заява одразу ж стала сенсаційною, проте останні дослідження вважають, що масштаби виверження Кампі-Флегрей насправді можуть бути не перебільшені.

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Кампі-Флегрей розташований всього за 9 кілометрів на захід від Неаполя, який є третім за величиною містом в Італії. Науковці зазначають, що цей вулкан не дуже схожий на типовий гірський вулкан, бо був сформований у вигляді пологої западини діаметром від 12 до 14 кілометрів, яку також називають кальдерою. Відомо, що востаннє він вивергався близько 500 років тому, хоча за останнє століття він уже кілька разів демонстрував ознаки активності: активні фази в 1950-х, 1970-х і 1980-х роках і більш спокійні фази в останнє десятиліття.

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету Лондона зосередилися на вивченні закономірностей землетрусів і підйомів ґрунту, яких Кампі-Флегрей зазнавав в останні кілька років. Результати дослідження виявилися тривожними: магма і вулканічний газ, схоже, вирують приблизно за 3 кілометри під поверхнею вулкана. Саме це і призводить до постійного гуркоту, який супроводжується сотнями невеликих землетрусів.

Дослідники вважають, що активність вулкана настільки потужна, що останнім часом прибережне місто Поццуолі піднялося майже на 4 метри. Учені побоюються, що якщо така активність продовжиться, вулкан може розтягнутися до межі — це призведе до його виверження.

За словами провідного автора дослідження, професора вулканології та геофізичних небезпек Крістофера Кілберна, результати дослідження чітко показують, що вулкан невблаганно наближається до свого виверження. Водночас дослідники нагадують, що виверження вулканів надзвичайно складно передбачити, а тому гарантувати такий результат просто неможливо. Кілберн також зазначає, що в результаті розриву, ймовірно, утвориться тріщина в земній корі, проте магма ще повинна виштовхнутися в потрібному місці, щоб відбулося виверження.

Нагадаємо, що 79 року нашої ери, коли сталося виверження Везувію в Неаполітанській затоці, за оцінками дослідників у Помпеях і Геркуланумі, які й взяли на себе основний удар, мешкало близько 20 тисяч осіб. Дослідники зазначають, що сьогодні в кельдері Кампі-Флегрей, у Неаполі та його околицях, проживає понад 1,5 мільйона осіб, водночас приблизно 360 000 із них проживають просто на "кришці" вулкана.

Вчені зазначають, що наразі залишається лише сподіватися, що "бурчання" Кампі-Флегрей обмежиться лише бурчанням, а не перетвориться на масштабне виверження вулкана, яке здатне згубити тисячі людей. За словами доктора з обсерваторії Везувію Стефао Карліно, згодом Кампі-Флегрей може звикнути до режиму плавного підйому й опускання, як це сталося на аналогічних вулканах по всьому світу, або просто повернутися до спокою. Однак і повністю виключати можливість його виверження, на жаль, теж не можна.

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