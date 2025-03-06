"Работник года", которого не существовало: HR-менеджер придумал, как получить миллионы

Мужчина начал работать в компании в 2014 году и вскоре выявил слабое место в системе. Он мог самостоятельно одобрять прием и увольнение сотрудников, а также управлять выплатами зарплат без внешнего контроля.

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В Китае разразился крупный коррупционный скандал: менеджер по персоналу одной из технологических компаний в Шанхае оказался в центре масштабного мошенничества. Используя служебное положение, он на протяжении восьми лет создавал фиктивных сотрудников, чтобы незаконно получать их зарплаты. Об этом пишет Oddity Central.

Как сообщает Народная прокуратура района Миньхан, преступная схема раскрылась в 2022 году, когда финансовый отдел компании заметил аномалии в данных о сотрудниках. Подозрения вызвал некий Сяо Сунь – работник с идеальной посещаемостью, которого никто никогда не видел. Проверка показала, что этот "сотрудник" – лишь один из 22 фиктивных работников, созданных менеджером по персоналу по имени Янг.

Янг устроился на работу в компанию в 2014 году и быстро обнаружил уязвимость в системе: он мог самостоятельно утверждать прием и увольнение сотрудников, а также контролировать выплаты зарплат без стороннего надзора. Воспользовавшись этой возможностью, он начал создавать фальшивых сотрудников и привязывать их к банковским счетам, которые открывал на себя.

Иллюстративное фото Фото: techadvisor.com

За восемь лет мошенник успел украсть около 16 миллионов юаней (примерно 2,2 миллиона долларов). Однако в конце 2022 года его схему разоблачили, и он был задержан. Суд постановил вернуть компании 2,3 миллиона юаней (около 315 000 долларов), но большая часть похищенных средств, вероятно, уже исчезла.

Янг был приговорен к 10 годам и 2 месяцам тюремного заключения, а также штрафу за растрату и лишению политических прав на один год.

Ранее Фокус сообщал, что украденное золото нашли в ведре с одеждой. Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

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