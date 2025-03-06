"Працівник року", якого не існувало: HR-менеджер придумав, як отримати мільйони

Чоловік почав працювати в компанії у 2014 році і незабаром виявив слабке місце в системі. Він міг самостійно схвалювати прийом і звільнення співробітників, а також керувати виплатами зарплат без зовнішнього контролю.

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У Китаї вибухнув великий корупційний скандал: менеджер з персоналу однієї з технологічних компаній у Шанхаї опинився в центрі масштабного шахрайства. Використовуючи службове становище, він протягом восьми років створював фіктивних співробітників, щоб незаконно отримувати їхні зарплати. Про це пише Oddity Central.

Як повідомляє Народна прокуратура району Міньхан, злочинну схему розкрили 2022 року, коли фінансовий відділ компанії помітив аномалії в даних про співробітників. Підозри викликав такий собі Сяо Сунь — працівник з ідеальною відвідуваністю, якого ніхто ніколи не бачив. Перевірка показала, що цей "співробітник" — лише один із 22 фіктивних працівників, створених менеджером із персоналу на ім'я Янг.

Янг влаштувався на роботу в компанію 2014 року і швидко виявив уразливість у системі: він міг самостійно затверджувати прийом і звільнення співробітників, а також контролювати виплати зарплат без стороннього нагляду. Скориставшись цією можливістю, він почав створювати фальшивих співробітників і прив'язувати їх до банківських рахунків, які відкривав на себе.

Ілюстративне фото Фото: techadvisor.com

За вісім років шахрай встиг вкрасти близько 16 мільйонів юанів (приблизно 2,2 мільйона доларів). Однак наприкінці 2022 року його схему викрили, і він був затриманий. Суд постановив повернути компанії 2,3 мільйона юанів (близько 315 000 доларів), але більша частина викрадених коштів, імовірно, вже зникла.

Янг був засуджений до 10 років і 2 місяців тюремного ув'язнення, а також штрафу за розтрату і позбавлення політичних прав на один рік.

Раніше Фокус повідомляв, що вкрадене золото знайшли у відрі з одягом. Крадіжка сталася, коли господиня Саріна Чакінгал із сім'єю була відсутня. Злодії проникли в будинок, знявши черепицю з даху.

Також стало відомо, що чоловік навмисно підірвав свій будинок. У день події Ендрю МакКубін повідомив сусідам, що відчуває запах газу, і навіть пожартував, що вони всі злетять у повітря. Комунальні служби про проблему він не попередив.