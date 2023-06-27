Уздовж Шовкового шляху мертві співають пісні. Учені розповіли про таємничий музичний феномен Китаю

Стародавній китайський фольклор огортає природні піщані дюни Дуньхуана таємничими моторошнуватими історіями.

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На північному заході китайської провінції Ганьсу розташовані неймовірні пагорби міста Дуньхуан — їхня особливість полягає в тому, що вони наповнені звуками музики. Це захопливее і дещо моторошне явище змушує високі піщані дюни, розкидані по всій пустелі Кумтаг, "співати" на вітрі, пише IFLScience.

Зазначимо, що піщані дюни, які співають, суттєво відрізняються розмірами, наприклад, найвища відома вершина сягає 1715 метрів. Якщо гарненько придивитися, також можна помітити, що піски переливаються всіма кольорами веселки — від жовтого до білого, зеленого і навіть чорного. Дослідники зазначають, що подібні музичні дюни розташовані не лише в Дуньхуані, а й в інших провінціях, а тому вони часто ставали центром безлічі китайських легенд і фольклору. Але щось особливе у цих дюнах все ж є.

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Річ у тім, що дюни Даньхуана розташовані вздовж знаменитого на весь світ Шовкового шляху — важливого торгового шляху, що з'єднує Центральну Азію і Європу. Саме цей шлях використовувався близько 1,5 тисячі років, починаючи з другого століття нашої ери. Дослідники зазначають, що місце розташування цих співочих дюн зокрема зробило їх одними з найбільш культурно значущих у Китаї.

Стародавні легенди свідчать, що цей район колись був гірським регіоном, а озеро Півмісяця, яке і сьогодні розташоване біля підніжжя дюн, було оточене священними храмами. Історія свідчить, що звуки поклоніння, які лунали з храмів, потурбували Принца Жовтого Дракона, що спав у сусідній пустелі, і він у гніві засипав увесь регіон і його жителів піском. Легенда припускає, що "пісні дюн" насправді походять від тих, хто був похований під піском.

Попри те, що легенда додає цьому місцю деякої атмосферності, справжня причина цього явища має цілком наукове пояснення. За словами дослідників, якість піщинок — одна зі складових, які дозволяють дюнам співати. Здебільшого вони складаються з дрібних і середніх частинок, що забезпечує кращий рух і взаємодію зерен. Це в поєднанні з їхньою формою, створює різні резонанси та частоти, а гладкі круглі волокна створюють якісніший звук.

Вчені також зазначають, що формування дюн також відіграє не останню роль у їхній здатності відтворювати звуки, оскільки крутизна схилу впливає на ступінь взаємодії між частинками піску. Ще однією важливою умовою є наявність правильних вітрових умов, які можуть роздути частинки рівно настільки, щоб створити звук. Наприклад, за сильного вітру дюни швидше видають гучний рев, а за легкого — ніжну музику.

Дослідники також зазначають, що на вокал дюн також можуть впливати навколишні споруди, наприклад, вони здатні створювати або посилювати шум. Ще одним фактором, що впливає на дюни, є посушливий клімат, який сприяє їхньому звучанню. Саме тому співочі дюни зустрічаються в пустельному середовищі — низький рівень вологості збільшує тертя між зернами піску, створюючи звук.

Попри те, що це явище вельми захопливе і дивовижне, співочі дюни насправді не є надто незвичайними. У Китаї існує ціла низка місць, подібних до цього. Крім того, співочі дюни також можна зустріти в пустелях Намібії та Сахари.

Водночас дослідники зазначають, що співочі дюни Китаю є важливою культурною спадщиною, а тому вчені пильно стежать за ними. Дюни раз у раз перевіряють на предмет ознак ерозії та потенційно руйнівних наслідків інтенсивного пішохідного руху.

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