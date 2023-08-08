Не ракетами едиными. Как ученые из NASA во Флориде поддерживают акулье логово у местного побережья

Это место буквально кишит акулами — в прибрежных водах обитают почти два десятка различных типов хищников.

Космический центр имени Кеннеди NASA, расположенный на Космическом побережье, населенном акулами, активно способствует сохранению морской среды и исследованиям. В то время как популяции акул по всему миру сокращаются, хищники в этом месте активно процветают, пишет Sci Tech Daily.

Исследователи отмечают, что несмотря на все опасения столкновения людей с акулами, в том числе и нападения, здесь относительно редки, что развеивает зловещую репутацию этих высших хищников.

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За долго до того, как Космический центр Кеннеди NASA стал домом для запуска ракет в космос, в окружающих водах обитали одни из главных хищников на Земле. Люди, которые регулярно катаются на лодках, ловят рыбу или плавают в близлежащих лагунах и пляжах, нередко замечают акул, живущих своей лучшей жизнью рядом с ракетами, отправляющими астронавтов в космос. Теперь исследователи собрали несколько увлекательных фактов о том, как хищники живут в этом акульем логове.

18 различных типов акул

Исследователи отмечают, что в этих водах официально зарегистрировано 18 различных типов акул, среди которых:

американская длиннорылая акула; черноносая серая акула; черноперая акула; акула-лопата; тупорылая акула; темная акула; большая белая акула; гигантская акула-молот; лимонная акула; акулы-няньки; серо-голубая акула; обыкновенная песчаная акула; короткоперая серая акула; лисья акула; тигровая акула.

При этом наиболее распространенными в местных лагунах считаются бычачьи акулы. Исследователи заметили, что прибрежные воды стали популярным местом у самок для рождения и воспитания детенышей.

Место возрождения популяций

Морские биологи, работающие в NASA, регулярно наблюдают за местными водами. Биологи не только следят за тем, чтобы NASA соблюдало правила, касающиеся исчезающих видов и морского рыболовства, но и помогают свести к минимуму воздействие космической программы на местную дикую природу и среду обитания.

Кроме того исследователи здесь работают наз созданием культуры сохранения. Стоит отметить, что у них это получается, так как по всему миру ученые фиксируют сокращение популяций хищников, тогда как в местных водах акулы процветают.

Использование акустической телеметрии и беспилотных планеров

Исследователи Центра Кеннеди регулярно маркируют акул уникальными звуковыми передатчиками и выпускают их на волю. По мере передвижения хищников, биологи собирают данные об их перемещениях с подводных приемников, что дает представление о том, как живут эти виды и куда направляются в тот или иной период года.

Приводимые в действие солнцем и волнами, беспилотные океанские планеры расширяют диапазон обследуемых районов, передавая данные обратно через спутник.

В местных водах обитают 18 типов акул Фото: NASA

Рост местных популяций

Исследовательские данные свидетельствуют о том, что в разных уголках мира акульи популяции неуклонно сокращаются, однако в местных прибрежных водах хищники, похоже, чувствуют себя намного лучше.

Ученые отмечают, что акулы на Земле чувствуют себя плохо по разным причинам, в том числе из-за чрезмерного вылова. Надлежащее понимание и управление вблизи Кеннеди помогают увеличить численность большинства видов акул в этом районе, принося пользу местной экосистеме.

Редкие случаи нападения

Согласно Международному досье о нападениях акул (ISAF) Флоридского музея естественной истории, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 57 неспровоцированных укусов акул, что на 16 меньше, чем годом ранее. При этом 41 из них зарегистрировано в США, в том числе 16 во Флориде и только одно в округе Бревард, где расположен Центр Кеннеди.

Статистика свидетельствует, что с 1882 году в Бреварде было подтверждено 156 укусов акул — больше, чем в любом другом округе Флориды, за исключением Волузии — 343. В среднем здесь регистрируют чуть более одного укуса акулы.

Смерти от нападения акул крайне редки

По данным ISAF, во Флориде зарегистрировано 10 подтвержденных смертей от укусов акул с 1900-х годов и ни одного с 2010 года. При этом зарегистрирован лишь один случай с летальным исходом в Бреварде — он произошел в 1934 году.

Статистика свидетельствует о том, что риск гибели от акул составляет менее 1 случая на 4 миллиона. Для сравнения, у человека гораздо больше шансов умереть от фейерверка, крушения поезда, молнии, воздействия жары или солнца, а также переохлаждения или аварии на велосипеде.

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