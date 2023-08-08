Запускают череду бедствий. Ученые поняли, как лесные пожары вызывают оползни и наводнения

Ранее исследователи полагали, что всему виной восковой слой в выжженной почве, однако все оказалось иначе, чем предполагали ученые.

В условиях глобального потепления Земли и резких климатических изменений, тепловые волны, которые обрушиваются на нашу планету, вызывают все более масштабные лесные пожары. Климатологи предупреждают, что рекордно высокие температуры, вероятно сохранятся и в 2025 году, а значит мир столкнется с еще большим количеством лесных пожаров, подобным тем, что бушевали в Канаде и Греции, пишет Sci Tech Daily.

Ранее исследователи думали, что восковой слой в выжженной почве приводит к стоку воды на землю, в результате чего происходят масштабные наводнения и оползни. Однако недавние исследования показывают, что выжженная почва в действительности может поглощать воду. Ученые считают, что эти данные могут помочь в более точном прогнозировании наводнений и оползней после пожара.

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Например, в 2020 году в горах Сан-Габриель в округе Лос-Анджелес произошел один из самых разрушительных лесных пожаров, который уничтожил более 11 00 акров земли, а также разрушил 1,5 сотни строений. Тем не менее бедствия не прекратились даже когда пожарным удалось подавить бушующий огонь. Позже ливневые дожди на этих выжженных территориях могут привести к наводнениям, оползням и селевым потокам, которые лишь усугубят разрушения, оставленные пожаром. Ученые опасаются, что таких наводнений и оползней будет становиться лишь больше в условиях климатического кризиса, который переживает наша планета.

Теперь исследователи считают, что понимание того, как вода скапливается в почве, а также отслеживание стока и речного стока в районах пожаров поможет властям прогнозировать, когда и где могут произойти эти бедствия после лесных пожаров. Таким образом у властей будет больше времени, чтобы обезопасить жителей от внезапных наводнений и перемещений обломков.

Изображения зоны пожара Bobcat 2020 года показывают серьезность ожога почвы и места, которые изучали исследователи Фото: USDA Forest Service

Общеизвестно, что потеря растительности по время лесного пожара делает почву уязвимой для эрозии, так как корни растений, которые удерживают почву на месте, увядают и отмирают. Однако ранее ученые полагали, что при горении листьев их восковой налет образует органическое маслянистое вещество на поверхности почвы. Это восковое покрытие создает так называемый отталкивающий влагу слой, в результате чего почва больше не может поглощать воду. Однако новое исследование теперь ставит эту теорию под сомнение.

Исследователи из Колледжа литературы, искусств и науки Университета Южной Калифорнии в Дорнсайфе в сотрудничестве с исследователями из Мичиганского университета, Геологической службы США и Университета Рутгерса провели исследование, в ходе которого наблюдали за двумя сезонами дождей после пожара Bobcat с декабря 2020 года по март 2022 года.

Авторы исследования пришли к выводу, что вода на самом деле поглощается выжженной землей, несмотря на восковой налет. В ходе исследования ученые изучили три водораздела — участки земли, с которых дождевые и талые воды сливаются в ручьи и реки. При этом два из этих водоразделов сгорели во время лесного пожара, тогда как третий, расположенный в горах Сан-Габриель в Южной Калифорнии в основном остался нетронутым.

Исследователи обнаружили, что после лесного пожара значительная часть водного потока во всех трех водоразделах поступала из воды, впитавшейся в землю. По словам ведущего автора исследования, профессора наук о Земле, они с коллегами обнаружили, что поток воды и мусора в ручьях сгоревшего района был в 4-10 раз больше, чем поток в ручье на нетронутой территории. Однако наиболее удивительным казалось то, что ливневая вода пропитала землю в обоих выгоревших водоразделах. При этом в водоразделе, который уцелел, деревья поглощали воду, не давая ей попасть в ручей

Ученые пришли к выводу, что увеличение количества воды в реках произошло из-за выжженных территорий, на которых деревья и растения попросту не могли удерживать воду в своих корнях. Таким образом ученые пришли к выводу, что восковой слой, образующийся после лесного пожара, на самом деле не препятствует поглощению воды почвой.

Однако ученые опасаются, что накопление воды представляет собой постоянную угрозу. Выявление областей, подверженных высокому риску селевых потоков и селей, и точное прогнозирование количества селевых потоков после дождя в зонах пожаров зависит от понимания того, как вода проникает в почву в разных районах и как она способствует течению ручьев. С новыми данными ученые полагают, что местные власти смогут прогнозировать оползни и наводнения после крупных лесных пожаров, а значит смогут вовремя предупредить людей, которые окажутся в зоне риска.

Ранее Фокус писал о том, что огонь пожирает Европу: пожары в Греции — самые интенсивные и токсичные за всю историю наблюдений.