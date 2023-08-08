Красная планета набирает скорость. На Марсе происходят серьезные изменения: что выяснили ученые

Сутки на Марсе становятся короче, и астрономы пока не знают, почему на планете происходят изменения.

С помощью данных посадочного аппарата InSight, который уже прекратил свою работу, ученые смогли измерить скорость вращения Марса. Они впервые обнаружили, что эта скорость растет, что приводит к уменьшению длительности суток на Красной планете, пишет Phys.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, получили новые данные о скорости вращения Марса, изучив информацию, собранную посадочным аппаратом InSight с помощью прибора RISE. Астрономы выяснили, что скорость вращения Красной планеты растет примерно на 4 угловых миллисекунды в год. Таким образом сутки на Марсе становятся короче на долю миллисекунды в год. Но ученые пока не знают точно, почему происходит это ускорение вращения Марса.

Пока что существует несколько теорий по этому поводу, которые еще требуют своего подтверждения. Одна из них связана с накоплением льда в полярных регионах планеты или с движениями массивов суши, которая появилась после таяния некоторых участков ледяного покрытия. Смещение массы планеты может привести к тому, что ее вращение может немного ускорится, считают ученые.

Также ученые измерили уровень колебания Марса, которое называется нутация и происходит из-за движения его жидкого ядра. Эти данные позволили ученым определить размер ядра, и оказалось, что оно имеет радиус примерно 1835 км.

Сутки на Марсе становятся короче, и астрономы пока не знают, почему на планете происходят изменения Фото: NASA

Затем ученые сравнили эту цифру с двумя предыдущими измерениями ядра, полученными с помощью сейсмометра InSight. В частности, они проверили, как сейсмические волны проходят через недра планеты, то есть отражаются ли они от ядра или беспрепятственно проходят через него. Учитывая эти данные, астрономы пришли к выводу, что радиус ядра Марса составляет от 1790 до 1850 км. Сам же Марс почти в 2 раза меньше Земли по размерам и его примерный диаметр составляет 6800 км.

Ученые также получили более подробную информацию о форме ядра Марса. Данные показали, что форму ядра нельзя объяснить только его вращением. Эта форма требует наличия областей чуть большей или меньшей плотности, погребенных глубоко в мантии.

Напоминаем, что в NASA официально объявили о прекращении работы аппарата InSight в декабре прошлого года. Этот посадочный аппарат успешно проводил изучение Марса с 2018 года, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что в NASA провели проверку новых двигателей, предназначенных для ракеты, которая доставит образцы горной породы с поверхности Марса в космос. Далее их заберет космический аппарат и доставит на Землю.

Также Фокус писал, что ученые рассказали, что произойдет с телом человека в случае смерти астронавта во время полета на Марс или же после приземления на Красной планете.

Напоминаем, что NASA продемонстрировало, как выглядит новый сверхзвуковой самолет, который предназначен не для полетов в космос. С его помощью ученые будут тестировать новую технологию, как уже писал Фокус.