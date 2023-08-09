Даже один сладкий напиток в день значительно повышает риск рака печени, — исследование

Есть множество доказательств, указывающих на то, что стоит дважды подумать, прежде чем пить сахаросодержащие напитки ежедневно, предупреждает доктор Полин Эммет, старший научный сотрудник Бристольского университета.

Согласно результатам исследования, опубликованным во вторник в медицинском журнале JAMA, у пожилых женщин, которые выпивают хотя бы один сладкий напиток ежедневно, "значительно выше" риск развития рака печени и смерти от хронического заболевания печени. Об этом пишет JAMA.

В ходе исследования выяснилось, что у женщин в постменопаузе, которые употребляли даже один сахаросодержащий безалкогольный напиток или фруктовый напиток в день, в 1,75 раза чаще диагностировали рак печени, а количество смертей от хронического заболевания печени было в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто выпивал три или меньше таких напитков в месяц.

"Множество доказательств указывают на то, что стоит дважды подумать, прежде чем пить сахаросодержащие напитки каждый день", — объяснила доктор Полин Эммет, старший научный сотрудник Бристольского университета.

В исследовании Гарвардской медицинской школы участвовали примерно 100 000 американских женщин в возрасте 50-79 лет, наблюдение за ними длилось около 20 лет.

По статистике, около 65% взрослых американцев пьют содержащие сахар напитки ежедневно, но только около 7% участниц исследования употребляли эти напитки ежедневно. Свыше 13% ежедневно пили напитки с искусственными подсластителями.

В итоге, за 20 лет у 207 женщин развился рак печени, а 148 умерли от хронического заболевания печени.

Авторы исследования пришли к выводу, что у женщин, которые пили искусственно подслащенные напитки, не было столь высокого риска развития проблем с печенью.

Эксперты все же отметили, что эти результаты не указывают на причинно-следственную связь и что участников просили отмечать свои потребительские предпочтения только в начале исследования и на протяжении трех лет, но их предпочтения за 20 лет, вероятно, изменились.

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