20 лет работы и десятки тысяч наименований. Создана база данных самых загадочных генов

Чтобы лучше понять генетические схемы человечества, исследователи собрали воедино все гены, о которых им почти ничего неизвестно.

Организм человека чрезвычайно сложен, а потому ученые до сих пор не смогли разгадать все его тайны. Чтобы лучше понять наши генетические схемы, ученые собрали первую в мире базу данных генов Unknome, о которых нам известно чрезвычайно мало. По сути, исследователи знают об их существовании, и о том, что они кодируют белки, однако понятия не имеют, для чего они нужны, пишет Science Alert.

По словам авторов "каталога загадочных генов", в какой-то момент стало ясно, что большинство научных исследований сосредоточены на хорошо изученных белках. Это навело на мысль, что малоизученные гены неоправданно игнорируются. В результате исследователи из Лаборатории молекулярной биологии (LMB) в Великобритании приняли решение создать общедоступную и настраиваемую базу данных Unknome.

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Черновой вариант последовательности генома человека, содержащий десятки тысяч генов появился еще около 20 лет назад. С тех пор ученые многому научились благодаря передовым технологиям, таким как CRISPR, однако десятки тысяч человеческих генов все еще остаются загадочными.

По словам молекулярного биолога Жоао Роша и его коллег, до сих пор наука "игнорировала" эти гены по множеству причин. Одна из причин заключается в том, что системы финансирования и рецензирования в большинстве своем направлены на поддержку исследований генов с уже оказанной клинической важностью или тех, которые более многочисленны, или широко распространены среди лабораторных видов.

По словам авторов базы данных, их детище фактически ранжирует белковые гены в зависимости от того, насколько мало о них известно для людей и других видов, обычно изучаемых в лабораторных условиях.

Чтобы продемонстрировать работу базы данных Unknome, ученые взяли образец из 260 наших генов, считающихся крайне неизвестными в базе данных, которые также можно было найти в геноме лабораторной мухи дрозофилы. Далее они систематически удаляли общие гены у развивающихся мух. Многие из них не выжили, демонстрируя, что кодируемые ими белки, играют решающую роль в биологии живых.

Удалив экспрессию гена только в некоторых тканях мух, но не в других, исследователи смогли определить некоторые из их функций. Некоторые гены связаны с мужской фертильностью, развитием и реакцией на стресс.

Таким образом ученые считают, что в дальнейшем эта база данных может во многом помочь исследователям узнать больше об этих загадочных генах, о которых пока нам крайне мало известно. Авторы исследования надеются, что к развитию базы данных подключатся исследователи со всего мира и она станет развиваться намного быстрее.

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