Посвящена культу лошади: в Казахстане нашли древнюю пирамиду, которой 4000 лет (фото)

По информации Евразийского национального университета, пирамида относится к бронзовому веку и построена с большой точностью. У нее шесть сторон, каждая длиной чуть больше метра.

Археологи годами не замечали "сложную" пирамиду на территории Казахстана, но теперь уже раскопана часть монументального комплекса Кырыкунгир в Токтамысе, где обнаружили "большую" степную пирамиду. Об этом 8 августа сообщил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

По словам археологов, пирамиде не менее 4000 лет, и она относится к бронзовому веку. У нее шесть сторон, каждая длиной чуть больше метра.

"Степная пирамида построена с большой точностью", — говорится в пресс-релизе заведующего кафедрой археологии и этнологии Улана Умиткалиева.

По его словам, это очень сложная структура с несколькими кругами посередине. На фото показана одна сторона конструкции. На каждом конце стены есть большой черный камень, стоящий вертикально с плоской стороной наружу. Между ними другой тип скалы образует внешнюю стену.

"На наружных стенах строения этого комплекса преобладают изображения различных животных, особенно лошадей", — объяснил Умиткалиев.

Пирамида, посвященная культу лошади

Такой декор, наряду с костями лошади, найденными поблизости, указывает на то, что пирамида была посвящена "культу лошади".

Археологи также нашли глиняную посуду, золотые серьги и прочие украшения. По словам Умиткалиева, найденные артефакты — свидетельство того, что пирамида "была культурным центром во времена древности".

На еще одном фото Министерства науки и высшего образования Казахстана не столь хорошо сохранившаяся часть пирамиды с разрушенными стенами.

Раскопки монументального комплекса Кырыкунгир проводятся с 2014 года, отметили в университете.

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