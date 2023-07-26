Архитектурная жемчужина средневекового немецкого монастыря Поза: что нашли археологи (фото)

Археологические раскопки на холме Поза, расположенном вблизи города Цайц в Германии, проводят ежегодно с 2017 года. Исследования под руководством Государственного управления по охране памятников и археологии сосредоточены на участке, где когда-то находился средневековый монастырь.

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Несмотря на снос и выравнивание места в 17 веке с целью использования каменных материалов для строительства соседнего Цайц-Морицбурга, во время раскопок обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся фрагменты здания, пишет Arkeonews.

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Исследования, проведенные в последние годы, указывают на наличие значительного замка уже в 9-10 веках, с возможностью возведения первого церковного сооружения в 10 веке. Впоследствии, в 1114 году был основан бенедиктинский монастырь.

Нынешние раскопки, начатые в марте 2023 года, сосредоточены прежде всего на южной части церкви, где когда-то находился монастырь.

Сначала экскаваторы расчистили нагромождение щебня, образовавшееся на месте после сноса монастыря около 1657 года. В то время монастырь служил каменоломней для строительства замка Морицбург, что привело к удалению значительной части монастырских фундаментов.

Обзор южного крыла монастыря с полом со времен строительства (14 век) Фото: Philipp Baumgarten | State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Под слоем щебня археологи обнаружили относительно хорошо сохранившиеся участки южного крыла ограды. Кроме того, почти полностью сохранился пол южного крыла обители, для которого характерно использование высококачественного красного кирпича, что, похоже, должен был имитировать красный мрамор.

Дефекты стяжки пола указывают на размещение могильных плит, которые, к сожалению, изъяли ради их ценного строительного материала. Среди выдающихся находок — части сводчатых ребер монастыря, некоторые со следами красной краски, а также полностью сохранившийся краеугольный камень, украшенный виноградными листьями и виноградом, что отражает историческую связь региона с виноградарством.

Открытие краеугольного камня и сопутствующих камней дало ценную информацию, позволившую точно датировать южное крыло монастыря концом первой трети 14 века. Похожие камни находили в монастырях Цайтцского собора и Наумбургского собора.

На самом старом полу восточного крыла ограды найден большой железный ключ длиной 28 сантиметров, датированный 12 или 13 веком Фото: Saxony-Anhalt State Office for the Preservation of Monuments and Archeology, Philipp Baumgarten

Будущие археологические исследования сосредоточат на южном и восточном крыльях монастыря, а также на крестовом дворе, чтобы узнать больше о старой церкви, которая, как предполагается, находится под готическими и романскими слоями.

Более ранние следы этого сакрального сооружения, которое, как полагают, построено в 10 веке и уничтожено пожаром в конце 11 века, недавно обнаружили. Кроме того, находки 9-го века имеют значительную научную ценность, поскольку являются древнейшими свидетельствами человеческого поселения на холме Поза и тесно связаны с большими валами, окружающими всю гору.

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