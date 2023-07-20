Последние находки из Помпей: что открыли ранее нетронутые кварталы древнего города (фото)

Недавно археологи открыли древние фрески и таинственные кухонные святыни, предлагающие удивительный снимок римской цивилизации, похороненной под вулканическим пеплом на протяжении веков.

Related video

Археологический парк Помпеи недавно подарил множество интригующих открытий, позволяющих заглянуть в утраченный римский мир, опустошенный извержением Везувия в 79 году нашей эры. Среди этих находок — кухонное святилище, украшенное змеями, пишет BBC News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Примечательно, что даже после масштабных раскопок примерно треть древнего города остается погребенной под слоями пемзы и пепла, ожидая исследования будущих поколений.

По словам Алессандро Руссо, одного из ведущих археологов новых раскопок, сохранение уже найденных артефактов представляет значительный вызов, что обусловливает потребность в инновационных методах консервации и идеях, которые могут принести будущие поколения.

Последние раскопки сосредоточены на секторе парка, который уже исследовали в конце 19 века. Тогда археологи открыли фасады домов вдоль Виа Ди Нола (Via Di Nola), выдающейся улицы Помпей, но не полностью исследовали их интерьеры. Они лишь обнаружили неподалеку помещения прачечной.

Раскопки продолжаются в летнюю жару, в тени Везувия Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

Сейчас, когда раскопки продолжаются, археологи осторожно убирают вулканический пепел и лапилли (маленькие округлые или неправильной формы кусочки пористой лавы или магмы, что могут иметь размер от горошины до грецкого ореха), которые похоронили Помпеи во время катастрофического извержения Везувия. Исследуемый участок охватывает целый городской квартал, так называемую инсулу, площадью 3 000 квадратных метров.

Стоит отметить, что в глубине открытого участка лежит стена, которая ограждает три комнаты. В них после удаления пепла исследователи нашли великолепные произведения искусства, от которых перехватывает дыхание.

В одной комнате хорошо сохранившаяся фреска изображает сцену из мифа об Ахиллесе, где легендарный герой переодевается женщиной, чтобы избежать участия в Троянской войне, обнажая свою уязвимую пятку.

В другой комнате, скрытой под навесом, стоит величественная святыня, украшенная причудливой фреской. На этой сложной работе рельефно изображены две желтые змеи, грациозно извивающиеся на бордовом фоне.

Алессандро объясняет, что эти змеи считаются доброжелательными существами, которые символизируют связь между богами и людьми. Комната, на удивление, оказывается кухней, где богам приносили жертвы — рыбу или фрукты.

На этой сложной работе рельефно изображены две желтые змеи, грациозно извивающиеся на бордовом фоне Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

Пока раскопки продолжаются, принимаются меры предосторожности, чтобы обезопасить открытые конструкции. Возводятся леса для создания защитной крыши, а в будущем запланировано построить высокий пешеходный переход для туристов, чтобы они могли осмотреть найденные сокровища.

Ранее Фокус писал о старейшем в регионе удивительном замке 9-го века, который археологи раскопали во Франции.

А также мы рассказывали, что в захоронении бронзового века обнаружили украшение и расческу, которая считается самой старой среди найденных.