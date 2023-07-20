Останні знахідки з Помпеїв: що відкрили раніше недоторкані квартали стародавнього міста (фото)

Нещодавно археологи відкрили стародавні фрески і таємничі кухонні святині, що пропонують дивовижний знімок римської цивілізації, похованої під вулканічним попелом протягом століть.

Related video

Археологічний парк Помпеї нещодавно подарував безліч гостроцікавих відкриттів, що дозволяють зазирнути у втрачений римський світ, спустошений виверженням Везувію у 79 році нашої ери. Серед цих знахідок — кухонне святилище, прикрашене зміями, пише BBC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Примітно, що навіть після масштабних розкопок приблизно третина стародавнього міста залишається похованою під шарами пемзи і попелу, чекаючи на дослідження майбутніх поколінь.

За словами Алессандро Руссо, одного з провідних археологів нових розкопок, збереження вже знайдених артефактів становить значний виклик, що зумовлює потребу в інноваційних методах консервації та ідеях, які можуть принести майбутні покоління.

Останні розкопки зосереджені на секторі парку, який вже досліджували наприкінці 19 століття. Тоді археологи відкрили фасади будинків вздовж Віа Ді Нола (Via Di Nola), визначної вулиці Помпей, але не повністю дослідили їхні інтер'єри. Вони лише виявили неподалік приміщення пральні.

Розкопки тривають у літню спеку, в тіні Везувію Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

Зараз, коли розкопки тривають, археологи обережно прибирають вулканічний попіл і лапілі (маленькі округлої або неправильної форми шматочки пористої лави або магми, що можуть мати розмір від горошини до волоського горіха), які поховали Помпеї під час катастрофічного виверження Везувію. Досліджувана ділянка охоплює цілий міський квартал, так звану інсулу, площею 3 000 квадратних метрів.

Варто зазначити, що в глибині відкритої ділянки лежить стіна, яка огороджує три кімнати. В них після видалення попелу дослідники знайшли чудові витвори мистецтва, від яких перехоплює подих.

В одній кімнаті добре збережена фреска зображує сцену з міфу про Ахіллеса, де легендарний герой перевдягається жінкою, щоб уникнути участі у Троянській війні, оголюючи свою вразливу п'яту.

В іншій кімнаті, прихованій під навісом, стоїть велична святиня, прикрашена вигадливою фрескою. На цій складній роботі рельєфно зображені дві жовті змії, що граціозно звиваються на бордовому тлі.

Алессандро пояснює, що ці змії вважаються доброзичливими істотами, які символізують зв'язок між богами і людьми. Кімната, на диво, виявляється кухнею, де богам приносили жертви — рибу чи фрукти.

На цій складній роботі рельєфно зображені дві жовті змії, що граціозно звиваються на бордовому тлі Фото: TONY JOLLIFFE/BBC

Поки розкопки тривають, вживаються запобіжні заходи, щоб убезпечити відкриті конструкції. Зводяться риштування для створення захисного даху, а в майбутньому заплановано побудувати високий пішохідний перехід для туристів, щоб вони могли оглянути знайдені скарби.

Раніше Фокус писав про найстаріший у регіоні дивовижний замок 9-го століття, який археологи розкопали у Франції.

А також ми розповідали, що в похованні бронзового віку виявили прикрасу та гребінець, що вважається найстарішим серед знайдених.