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Найстаріший серед знайдених: у похованні бронзового віку виявили гребінець і прикрасу (фото)

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Фото: Amgueddfa Cymru — Museum Wales | Кільце для волосся бронзової доби має складний шевронний та ялинковий візерунок

Під час розкопок в межах проєкту з будівництва дороги в Південному Гламоргані, Уельс, археологи виявили поховання бронзового віку. Серед знахідок — вишукане золоте кільце для волосся, а також найстаріший дерев'яний гребінець, коли-небудь знайдений у Сполученому Королівстві.

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Експерти вважають, що ці 3000-річні предмети, знайдені разом із кремованими людськими останками, дають цінне уявлення про увагу до деталей і майстерність цивілізації бронзового віку. Вони припускають, що плакальниці свідомо обирали ці предмети, щоб супроводжувати померлого в потойбічному світі, пише Arkeonews.

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Дерев'яний гребінець, розміром всього 36 мм, має вісім вузьких зубців. Той факт, що цей фрагмент гребінця зберігся з плином часу, — досить винятковий. Органічні артефакти, такі як дерево, зазвичай швидко розкладаються в ґрунті, але в такому випадку, можливо, вплив процесу кремації на гребінець сприяв його збереженню.

За даними Археологічної групи Ред-Ривер, цей дерев'яний гребінець може бути найстарішим із коли-небудь знайдених у Британії. Досі попереднім рекордсменом був невеликий римський гребінець, датований періодом між 140 і 180 роками нашої ери.

Золоте кільце для волосся діаметром 1,1 см демонструє неабияку майстерність та складне оздоблення у вигляді ялинкового візерунка. Вважається, що це ранній приклад декоративних аксесуарів для волосся.

Визначити стать особи, якій належали гребінець і кільце, досить складно. Однак майстерність продемонстрована для виготовлення кільця, дозволяють припустити, що воно, найімовірніше, належало людині з високим статусом.

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Дерев'яний гребінець, розміром всього 36 мм, має вісім вузьких зубців
Фото: Red River Archaeology Group

Марк Коллард, директор Археологічної групи Ред-Ривер, висловив своє захоплення знахідкою, заявивши: "Ми часто натрапляємо на металеві фрагменти та різні артефакти, але знахідка гребінця є справді надзвичайною. Він дає рідкісний погляд на особисте життя людей бронзової доби".

Девід Гілберт, керівник проєкту Археологічної групи Ред-Ривер, відзначив значення дерев'яного гребінця, заявивши: "Хоча золоте кільце може зачаровувати візуально, дерев'яний гребінець найбільше вартий уваги. Його знахідка, яка не має аналогів в Уельсі і, можливо, у всій Великобританії, показує увагу до деталей і гордість за свою зовнішність, яку часто не помічають під час зображенні доісторичних людей в популярних ЗМІ".

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