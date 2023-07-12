Артефакт із Британського форту Віндоланда: кому насправді належить римська бронзова рука

Форт Віндоланда є одним із перших римських гарнізонів в Англії. Протягом кількох століть у Віндоланді збудували дев'ять фортів, які стали важливою історичною спадщиною регіону та водночас одним із найскладніших археологічних об'єктів у Британії.

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У 2018 році дослідники виявили реалістичну бронзову руку, яка розмірами нагадувала дитячу. Після ретельного огляду дослідники виявили, що на долоні є місце до вставки, яка зараз відсутня. Також в основі руки є отвір, який вказує на те, що вона до чогось кріпилася, пише Arkeonews.

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Артефакт знайшли за кілька метрів від храму, присвяченого Юпітеру Доліхену. Ймовірно вона виконувала релігійну функцію. Подібні знахідки знаходили й в інших храмах божества. Зараз рука виставлена на загальний огляд в Музеї Віндоланда.

У 2018 році дослідники виявили реалістичну бронзову руку, яка розмірами нагадувала дитячу Фото: Vindolanda Charitable Trust

Доктор Ендрю Бірлі, генеральний директор і директор з розкопок Vindolanda Trust, прокоментував: "Ми не очікували знайти такий чудово збережений і рідкісний культовий артефакт так скоро після початку сезону розкопок 2018 року. Коли ми розкопали сусідній храм Доліхена в 2009 році, було ясно, що храмові скарби вивезли в римські часи. Однак ця знахідка, зроблена поблизу, нагадує нам, що життя храму та практики, пов’язані з поклонінням Доліхену, явно простягалися за межі його кам’яних стін".

Культ Юпітера Доліхена оповитий таємницею, оскільки збереглося дуже мало свідчень про його міфи, літургії чи ритуали. Все, що відомо про цю релігію, базується на збережених написах, скульптурах чи інших прикладах декоративного мистецтва з різних частин Римської імперії.

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