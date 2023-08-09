На раскопках храма Гроба Господня нашли клад с монетам IV века: отчеканили до императора Валента (фото)

Монеты находились под одной из плит рядом с местом, где, как считается, Иисус был похоронен.

Археологи из департамента древностей Римского университета Ла Сапиенца проводят раскопки территории вокруг храма Гроба Господня в Израиле в рамках двухлетнего проекта. Стоимость работ оценивается в 11 миллионов долларов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Плита, под которой нашли клад в храме

В июне археологам пришлось работать круглосуточно на протяжении недели, раскапывая территорию перед одной из главных христианских святынь. Работы проводились в сжатые сроки, чтобы не мешать посетителям, поскольку пришлось закрыть Кувуклию от посетителей. Это место, где, как считается, Иисус был похоронен.

Во время недавних раскопок обнаружился значительный объем сведений о раннехристианской планировке Кувуклии, некоторые части датируются 4 веком. Под одной из плит перекрытия нашли монетный клад с монетами, отчеканенными до времен римского императора Валента (364-378).

Команда археологов из Италии

Среди прочих ценных находок — фрагмент облицовки стены или внешний вид стены из главной Кувуклии, покрытый граффити 18-го века на разных языках: греческом, латинском и армянском.

В начале лета археологи работали над восстановлением других частей пола базилики, им помогала группа экспертов из Турина и местные археологи. Была обнаружена древняя дренажная система, авторы работ также изучали различные методы кладки и типы использовавшегося цемента.

Храм Гроба Господня построили примерно в 330 году нашей эры, после того как император Константин принял христианство, а его мать Елена отправилась в Святую Землю для поиска мест, связанных с Иисусом. По ее распоряжению были построены монументальные церкви, в том числе храм Гроба Господня, считающийся традиционным местом распятия и погребения Христа.

Напомним, что во время ремонта под стенами правительственного архива в Неаполе нашли часовню XVI века и ранее неизвестную живопись.

Также сообщалось о раскопках крупнейшего здания Константинополя, и о том, что обнаружили археологи.