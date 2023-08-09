X означает неизвестное в алгебре, но как появился этот Х: еще одна математическая загадка

Есть несколько разных объяснений, которые предлагают математики: они связаны либо с переводом, либо с печатью текстов.

Буква Х часто символизирует что-то неизвестное. Особенно эта буква знакома многим по урокам математики. Во многих задачах по алгебре Х используется для замены неизвестной величины. Но почему для этого выбрали именно букву Х? Математик Питер Шумер из Колледжа Миддлбери, США, приводит несколько теорий, пишет IFLScience.

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Некоторые математики считают, что появление буквы Х в алгебре связаны либо с переводом, либо с печатью текстов. У каждой теории есть свои достоинства, но трудно сказать наверняка, как эта буква получила свою роль в современной алгебре.

Алгебра — это раздел математики, в котором абстрактные символы используют для решения различных видов уравнений. Но многие древние цивилизации имели хорошо развитые математические системы без таких символов. Математические задачи и их решения полностью записывали словами, и они были похожи на рассказ.

В Древнем Египте использовали специальный иероглиф для обозначения неизвестной величины. Ученые из Древнего Вавилона использовали много разных слов для обозначения неизвестных величин.В Древней Греции, например, Диофант Александрийский использовал для обозначения неизвестного символ, который он назвал "арифмос", и он был похож на букву S. В Древней Индии математик Брахмагупта придумал для обозначения неизвестной переменной название яваттават.

Есть несколько разных объяснений, которые предлагают математики: они связаны либо с переводом, либо с печатью текстов Фото: IFLScience

Позже исламские ученые перевели большую часть как греческих, так и индийских исследований, которые внесли огромный вклад в развитие мировых математических знаний. Самым известным исламским математиком был аль-Хорезми, и название его книги "Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала" лежит в основе современного слова алгебра.

Одна из теорий появления в современной алгебре переменной Х указывает на то, что она имеет исламские корни. Теория утверждает, что арабское слово для обозначения неизвестного звучало как "аль-шайун", то есть нечто. Но это слово сократили до "ш". Когда испанские ученые переводили арабские математические тексты, то вместо "ш" они выбрали букву Х.

В испанском алфавите есть буква Х, и в раннем каталонском языке она произносилась по –разному, в том числе и как "ш". Хотя произношение этой буквы со временем изменилось, в португальском языке, а также в мексиканском испанском языке все еще иногда Х в некоторых случаях звучит как "ш".

"Я думаю, что буква Х в математике появилась благодаря французскому ученому Рене Декарту. Для обозначения переменных величин он выбрал последние буквы алфавита", — говорит Шумер.

Хотя ученые, возможно, никогда не узнают наверняка как появилась в алгебре буква Х, некоторые предполагают, что Декарт, возможно, выбрал букву Х, чтобы она часто появлялась, поскольку печатный станок имел большой запас иксов из-за их редкости во французском языке.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему не стоит писать сообщения при ходьбе. Это может оказаться очевидным, но ученые говорят, что последствия могут быть намного хуже, чем мы могли бы предположить.