Чрезвычайно нестабильны. Ученые рассказали, почему не стоит писать сообщения при ходьбе

Это может оказаться очевидным, но ученые говорят, что последствия могут быть намного хуже, чем мы могли бы предположить.

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Нет ничего удивительного в том, что текстовые сообщения во время ходьбы повышают вероятность падения. Однако новый эксперимент показывает, что все намного хуже, чем мы могли бы себе представить, пишет Daily Mail.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) провели эксперимент, чтобы понять, как набор текстовых сообщений в действительности влияет на возможность падения. Ученые попросили полсотни молодых людей пройти по вымощенной плиткой дорожке, на которой иногда попадалась скользкая плитка.

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Участники эксперимента либо проходили по дорожке, не набирая текстовые сообщения, либо набирали текст "Быстрая коричневая лиса перепрыгивает через ленивую собаку". Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что набор текстовых сообщений увеличивает риск случайных падений. Отметим, что участники были пристегнуты ремнями безопасности, что фактически предотвращало их реальное падение на землю.

Вывод о том, что набор текста на телефоне во время ходьбы может обернуться падением, может показаться очевидным, однако датчики движения, прикрепленные к участникам, позволили понять, почему это происходит. Дело в том, что когда люди записывали текстовые сообщения, их походка становилась менее стабильной и им был чрезвычайно трудно восстановить равновесие.

По словам ведущего автора исследования, нейробиолога и инженера Мэтью Броди, около 80% всего населения Земли передвигаются по улицам с опущенными головами, смотря в телефон. И в действительности, как показывают результаты эксперимента, это может быть чрезвычайно опасно.

Теперь авторы исследования предполагают, что не лишним было бы для мобильных телефонов иметь "блокировку текстовых сообщений", которая не позволила бы людям набирать сообщения во время движения.

Броди отмечает, что ему хотелось узнать, является ли угроза падения вымышленной или все же реальной, и измерить риск воспроизводимым способом. В ходе исследования ученые прикрепили специальные датчики движения к голове, туловищу, тазу и ступням участников эксперимента. Далее их попросили пройти по обычной плиточной дорожке, сказав, что никакой угрозы нет.

Далее участники прошли по ней два раза, и каждый раз их предупреждали, что они могут или не могут поскользнуться. В одном из трех экспериментов плитка в действительности скользила. Результаты исследования свидетельствуют о том, что когда люди писали сообщения и поскальзывались на дорожке, их туловище раскачивалось в большей степени. Предполагается, что это было связано с тем, что они были наклонены вперед над своим телефоном. Авторы исследования полагают, что это затрудняет восстановление баланса.

При обычной ходьбе, при ходьбе с угрозой поскользнуться и при действительном поскользнуться голова, туловище и таз людей оказались менее устойчивыми, когда они писали текстовые сообщения одновременно.

Результаты исследования также показывают, что участники, отправляющие сообщения, пытались ходить осторожнее, медленнее и проводить больше времени, стоя обеими ногами на земле. Но, увы, эта осторожность, не уменьшала риск падения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему люди регулярно достают смартфон без причины.