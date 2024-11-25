Лучшие повербанки для смартфонов Samsung: рейтинг актуальных моделей 2024 года

Среди лучших повербанков для зарядки южнокорейских смартфонов — актуальные модели от Zendure, Anker, CUKTECH.

Эти повербанки позволят зарядить смартфон в считанные минуты и без особого труда. Подборку создал ресурс Android Authority.

Samsung 25 Вт 10 000 мАч

То, что отличает этот зарядный аксессуар от других внешних аккумуляторов, прямо указано в названии: беспроводная зарядка, совместимая со стандартом Qi. Аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт для совместимых смартфонов Samsung. Это зарядное устройство также может заряжать другие совместимые со стандартом Qi устройства. Можно даже использовать внешний аккумулятор как обычную беспроводную зарядную площадку дома. Он также имеет пару портов USB-C для зарядки устройств. Отличная новость заключается в том, что цена снижена до 45 долларов, что намного лучше, чем цена предыдущего поколения в 80 долларов.

Samsung 45 Вт 20 000 мАч

Его максимальная скорость зарядки составляет 45 Вт. Учитывая это, аккумулятор Samsung 45 Вт 20 000 мАч определенно входит в число лучших внешних аккумуляторов для быстрой зарядки смартфона Samsung.

Этот поддерживает стандарт PPS Power Delivery и отличается новым языком дизайна Samsung. Он также оснащен тремя портами USB-C, что обеспечивает большую универсальность для одновременной зарядки нескольких устройств. У этого нет беспроводной зарядки, но за 30 долларов это неплохая сделка, и он может заряжаться быстрее.

Omni 20 Plus

Те, кто хочет серьезно подойти к поиску лучших внешних аккумуляторов для устройств Samsung, должны обратить внимание и на другие бренды. Этот недешевый, но он может очень эффективно заряжать телефон Samsung, предоставляя множество вариантов. Порт USB-C может работать со скоростью 60 Вт.

Этот портативный аккумулятор не имеет PPS, но он все равно может быстро заряжать любой телефон Samsung! Это потому, что у него есть розетка переменного тока с максимальной скоростью 100 Вт, при условии, что есть подходящее зарядное устройство для работы на молниеносных скоростях. Он также поставляется с аккумулятором емкостью 20 000 мАч, что достаточно для многократной зарядки телефона.

Zendure 10 000 мАч PD 45 Вт

Нелегко найти портативные зарядные устройства со спецификацией PPS, поэтому приятно видеть, что Zendure 10,000mAh PD 45W mini power bank включает ее. К сожалению, он поддерживает только до 33 Вт с использованием PPS. Этого все еще недостаточно для быстрой зарядки Galaxy S24 Ultra или Plus на максимальной скорости, но все равно будет довольно быстро. А максимальная выходная мощность составляет 45 Вт, поэтому его можно использовать часть дополнительной энергии для других устройств или аксессуаров.

Также есть два порта USB-A и порт USB-C. Он очень карманный и поставляется с разумно большой батареей на 10 000 мАч. Он также выглядит довольно круто. Его цена составляет 40 долларов.

Внешний аккумулятор Anker 521

Он также может использоваться как настенное зарядное устройство и может заряжать свой внутренний аккумулятор емкостью 5000 мАч, одновременно подпитывая устройства, используя пару портов USB-C. Затем он превращается в портативный аккумулятор, если его отключить.

Самое замечательное в этом маленьком повербанке — его скорость. Он может заряжать устройства с максимальной мощностью 45 Вт. У него нет PPS, но если пожертвовать максимальной скоростью, его можно взять его с собой в дорогу и продолжать заряжать где угодно. Это может быть отличная маленькая портативная батарея, которая также может заменить зарядное устройство за 50 долларов.

Omni 40 Plus

Это — один из лучших повербанков для быстрой зарядки смартфона Samsung, то трудно превзойти Omni 40 Plus. Начнем с того, что у него нет поддержки PPS, но все равно можно заряжать на максимальной скорости благодаря порту переменного тока мощностью 100 Вт. Не говоря уже о том, что остальная часть портативного аккумулятора просто потрясающая.

Внешний аккумулятор CUKTECH 20

У этой модели максимальная выходная мощность 210 Вт. Есть два порта USB-C и одно соединение USB-A. Самый быстрый порт USB-C может выдерживать скорость 140 Вт, а второй достигает 45 Вт. Оба порта USB-C также поддерживают PPS. Порт USB-A может заряжать со скоростью 30 Вт. Он не только может заряжать любой телефон Samsung на полной скорости, но и может работать с большинством планшетов и ноутбуков. Маленький экран на передней панели очень удобен для отслеживания состояния зарядки каждого порта, да и само устройство выполнено очень качественно.

Ранее мы писали о том, как выбрать павербанк и правильно пользоваться. Павербанк позволит зарядить смартфоны, ноутбуки, роутеры или другие устройства, но стоит учесть много нюансов.